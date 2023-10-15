РФ встановила загородження на вході в Севастопольську бухту, є супутникові знімки

Про це повідомляє військовий аналітик Бреді Африк.

Найімовірніше рашисти хотіли захистити свої кораблі від українських атак, які останнім часом почастішали.

Однак нове супутникове фото перегородок свідчить, що оборонний бар’єр уже не цілий.

"Ось нещодавній погляд на бар'єри, які Росія встановила на вході до Севастопольської гавані у Криму, щоб протистояти українським військово-морським безпілотникам", – йдеться у повідомленні.

Що передувало

20 вересня ГУР підтвердило вдалий удар по командному пункту Чорноморського флоту РФ поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Planet Labs опублікувала супутникові знімки, на яких видно наслідки удару ЗСУ по командному пункту.

Агент руху АТЕШ провів розвідку однієї зі стоянок військових кораблів РФ між малими бухтами "Докова" та "Голландія" і повідомив, що частину російських військових кораблів "уже відвели, а частина готується до цього".

Провівши розвідку навколо стоянки, рух повідомляє, що на під'їзді встановлено контрольно-пропускний пункт, а цивільних мешканців на територію об'єкта, який з початку війни був закритий для військових потреб, не пускають. На стоянці є лише військові кораблі.

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зазначила, що кораблям РФ все більше незатишно у севастопольських бухтах.