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Війна з Росією: хроніка
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РФ відводить військові кораблі з Севастопольської бухти, - рух АТЕШ

19 вересня, 2023 вiвторок
21:04
Війна з Росією

Росія відвела частину військових кораблів з Севастопольської бухти, а другу готує до виведення

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

Агент руху провів розвідку однієї зі стоянок військових кораблів РФ між малими бухтами "Докова" та "Голландія" і повідомив, що частину російських військових кораблів "уже відвели, а частина готується до цього". 

Провівши розвідку навколо стоянки, рух повідомляє, що на під'їзді встановлено контрольно-пропускний пункт, а цивільних мешканців на територію об'єкта, який з початку війни був закритий для військових потреб, не пускають. На стоянці є лише військові кораблі.

"Російські військові кораблі ухвалили єдине правильне рішення - піти з Севастополя. Бажаємо всім військам прийняти таке саме. Інакше їм не врятуватися", - пише "Атеш".

Фото: Атеш


Фото: Атеш


Фото: Атеш

 

  • 16 вересня Володимир Заблоцький, військово-морський експерт Defense Express, капітан першого рангу у відставці, заявив, що в української армії є засоби, щоб атакувати ворога будь-де у Чорному морі, зони комфорту в них більше немає.
  • 16 вересня голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що Україна отримає більше безпілотників й зможе частіше атакувати російські кораблі.
Україна
Росія
Крим
корабель
російська армія
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