РФ відводить військові кораблі з Севастопольської бухти, - рух АТЕШ

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

Агент руху провів розвідку однієї зі стоянок військових кораблів РФ між малими бухтами "Докова" та "Голландія" і повідомив, що частину російських військових кораблів "уже відвели, а частина готується до цього".

Провівши розвідку навколо стоянки, рух повідомляє, що на під'їзді встановлено контрольно-пропускний пункт, а цивільних мешканців на територію об'єкта, який з початку війни був закритий для військових потреб, не пускають. На стоянці є лише військові кораблі.

"Російські військові кораблі ухвалили єдине правильне рішення - піти з Севастополя. Бажаємо всім військам прийняти таке саме. Інакше їм не врятуватися", - пише "Атеш".

Фото: Атеш

Фото: Атеш

Фото: Атеш