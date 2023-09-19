РФ відводить військові кораблі з Севастопольської бухти, - рух АТЕШ
Росія відвела частину військових кораблів з Севастопольської бухти, а другу готує до виведення
Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
Агент руху провів розвідку однієї зі стоянок військових кораблів РФ між малими бухтами "Докова" та "Голландія" і повідомив, що частину російських військових кораблів "уже відвели, а частина готується до цього".
Провівши розвідку навколо стоянки, рух повідомляє, що на під'їзді встановлено контрольно-пропускний пункт, а цивільних мешканців на територію об'єкта, який з початку війни був закритий для військових потреб, не пускають. На стоянці є лише військові кораблі.
"Російські військові кораблі ухвалили єдине правильне рішення - піти з Севастополя. Бажаємо всім військам прийняти таке саме. Інакше їм не врятуватися", - пише "Атеш".
Фото: Атеш
Фото: Атеш
Фото: Атеш
- 16 вересня Володимир Заблоцький, військово-морський експерт Defense Express, капітан першого рангу у відставці, заявив, що в української армії є засоби, щоб атакувати ворога будь-де у Чорному морі, зони комфорту в них більше немає.
- 16 вересня голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що Україна отримає більше безпілотників й зможе частіше атакувати російські кораблі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.76 Купівля 37.76Продаж 38.53
- EUR Купівля 40.5Продаж 41.48
- Актуальне
- Важливе