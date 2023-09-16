В України є засоби, щоб атакувати ворога будь-де у Чорному морі, зони комфорту в них більше немає, - військово-морський експерт Заблоцький

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"На бойовому чергуванні немає фрегата "Адмірал Макаров", немає носіїв, але це не значить, що вони відсутні в бойовому складі та не можуть вийти на чергування найближчим часом. На жаль, це не так, на жаль, вони ще зберігають певний потенціал і навіть попри знищення відоме потяга з калібрами на одній станції Крим, ці ракети ще є на озброєнні та у південній бухті підводні човни час від часу приймають їх на борт", - зазначив військово-морський експерт.

Проте, він додав, що зараз ситуація докорінно відрізняється від тієї, яка була рік тому й України має засоби та сили, щоб атакувати противника будь-де в акваторії Чорного моря, зони комфорту в російської армії більше немає.

"Хочу зазначити, що лише останніми днями, після того, як відбулася ця знаменита повітряна атака дронів і крилатих ракет на Севастополь, після цього майже одночасно морські безекіпажні катери атакували одразу 2 патрульні кораблі - Василь Биков і Сергій Котов, і один з них напевно пошкодили, бо відео, яке було оприлюднено вчора Міноборони показує, що катер-камікадзе наблизився майже в притул, а потім зображення зникає, а так буває, коли відбувається підрив боєголовки катера", - наголосив Заблоцький.

Атаки на російські судна

У ніч проти 13 вересня Росія звинуватила Україну в масованому ракетному ударі по судноремонтному заводу в Севастополі та пошкодженні двох кораблів. В українській розвідці підтвердили ураження великого десантного корабля та підводного човна РФ.

Зазначимо, що українські партизани також допомогли атакувати російські судна. Вони збирають інформацію та передають її спецслужбам України.

Спецоперація щодо знищення підводного човна "Ростов-на-Дону" та десантного корабля "Мінськ" була здійснена завдяки Силам спецоперацій ЗСУ.

Ще одна нещодавня атака сталася 14 вересня. Тоді Сили оборони України завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Василь Биков" Чорноморського флоту РФ.

Тоді український експериментальний дрон Sea Baby підбив російський ракетний корабель "Самум".