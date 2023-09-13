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"Залучили агентів з різних сфер": рух АТЕШ визнав, що допоміг в атаці по флоту росіян у Севастополі

13 вересня, 2023 середа
21:49
Війна з Росією

Ввечері середи, 13 вересня, кримські партизани з руху АТЕШ заявили, що допомогли в атаці по флоту росіян у Севастополі

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал руху АТЕШ.

За словами партизан, кримчани понад рік збирають розвідувальну інформацію для Сил оборони України.

"Протягом минулого тижня наші люди вели активну діяльність з виявлення важливих військових цілей ворога. Були залучені агенти з різних сфер: цивільні, військовослужбовці Чорноморського флоту Росії та працівники ремонтного заводу (прим. - на ньому проходив останній етап ремонту однієї з цілей)", - пише АТЕШ.

Партизани наголосили, що вони причетні до того, що великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону" успішно вражені.

"Дякуємо севастопольцям, які щодня надсилають дані, фотографії та координати з цінною інформацією. Розвідка дає свої плоди і ми продовжимо працювати разом із Силами оборони України для знищення ворожих військ", - йдеться у повідомленні.

  • У ніч проти 13 вересня Росія звинуватила Україну в масованому ракетному ударі по судноремонтному заводу в Севастополі та пошкодженні двох кораблів. В українській розвідці підтвердили ураження великого десантного корабля та підводного човна РФ.
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