Український дрон Sea Baby вдарив по російському ракетному кораблю "Самум", - ЗМІ
У четвер, 14 вересня, український експериментальний дрон Sea Baby підбив російський ракетний корабель "Самум"
Про це повідомили з посиланням на власні джерела в СБУ видання "Цензор.НЕТ", "24 канал" та "РБК-Україна".
За інформацією джерел, експериментальний дрон СБУ Sea Baby атакував російський ракетний корабель "Самум" поблизу Севастопольської бухти. Він влучив у задню праву частину російського судна, завдавши значних пошкоджень, корабель втратив хід.
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Зараз російські окупанти відбуксирували "Самум" на ремонт. На той момент російське судно було похилене, а також мало крен на правий борт.
Експериментальний морський дрон Sea Baby працює навіть у шторм. Його складно виявити за високими хвилями. Зокрема, під час операції висота хвиль сягала 1,5-2 метри.
- У ніч проти 13 вересня відбувся масований ракетний удар по судноремонтному заводу в Севастополі. У результаті пошкоджено два судна. Росія звинувачує в ударі Україну. В українській розвідці підтвердили ураження великого десантного корабля та підводного човна РФ.
- 14 вересня Сили оборони України завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Василь Биков" Чорноморського флоту РФ.
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