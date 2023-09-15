Український дрон Sea Baby вдарив по російському ракетному кораблю "Самум", - ЗМІ

Про це повідомили з посиланням на власні джерела в СБУ видання "Цензор.НЕТ", "24 канал" та "РБК-Україна".

За інформацією джерел, експериментальний дрон СБУ Sea Baby атакував російський ракетний корабель "Самум" поблизу Севастопольської бухти. Він влучив у задню праву частину російського судна, завдавши значних пошкоджень, корабель втратив хід.

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Зараз російські окупанти відбуксирували "Самум" на ремонт. На той момент російське судно було похилене, а також мало крен на правий борт.

Експериментальний морський дрон Sea Baby працює навіть у шторм. Його складно виявити за високими хвилями. Зокрема, під час операції висота хвиль сягала 1,5-2 метри.