Удар по Євпаторії свідчить про системні проблеми російської ППО в тимчасово окупованому Криму, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни.

Американські аналітики вказують, що 14 вересня українські війська завдали удару по російській системі протиповітряної оборони поблизу Євпаторії, що свідчить про те, що в тимчасово окупованому Криму можуть бути системні тактичні збої ППО.

В ISW звертають увагу, що джерела в СБУ повідомляють, що спільно з ВМС України було проведено унікальну спецоперацію та знищено російську системи С-400 "Тріумф" під Євпаторією. Українські війська вразили радари та антени системи С-400 за допомогою безпілотників та вдарили по пускових комплексах двома ракетами "Нептун".

Міноборони Росії повідомило, що ППО нібито перехопила 11 безпілотників над Кримом, але не згадує про ракетні удари. Водночас на геолокаційних кадрах, опублікованих 14 вересня, видно вибух поблизу Євпаторії та стовпи диму в цьому районі. Інші геолокаційні знімки показують, що російські війська нещодавно розгорнули батарею С-400 за межами Євпаторії, і що вибух стався в тому самому місці, де в серпні 2022 року була розгорнута система С-400.

"Цей удар свідчить, що російські війська не були готові перехопити ракети за допомогою системи ППО або не змогли цього зробити. 23 серпня українці завдали удару по російській системі протиповітряної оборони С-400 біля Оленівки в Криму, і другий український удар по важливій російській системі протиповітряної оборони за останні тижні вказує на те, що такі тактичні помилки можуть відображати ширшу системну проблема з ППО в окупованому Криму", - підсумували в ISW.