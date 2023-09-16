Безпілотників й атак буде більше, а російських кораблів менше, - Федоров

Про це пише Reuters.

За його словами, вже скоро Україна зможе проводити більше атак на російські кораблі.

"Безпілотників буде більше, атак буде більше, російських кораблів буде менше. Це точно", - наголосив міністр.

Федоров зазначив, що у 2023 році виробництво безпілотників в Україні зросло більш ніж у 100 разів порівняно з минулим роком.

"Я думаю, що до кінця цього року, якщо порівнювати з попереднім, це збільшення буде приблизно в 120-140 разів", - спрогнозував він.

За словами міністра, Україна випробовує системи штучного інтелекту, які можуть локалізувати цілі за кілька кілометрів і направляти на них безпілотники, навіть якщо зовнішній зв’язок порушений засобами радіоелектронної боротьби.

Атаки на російські судна

У ніч проти 13 вересня Росія звинуватила Україну в масованому ракетному ударі по судноремонтному заводу в Севастополі та пошкодженні двох кораблів. В українській розвідці підтвердили ураження великого десантного корабля та підводного човна РФ.

Зазначимо, що українські партизани також допомогли атакувати російські судна. Вони збирають інформацію та передають її спецслужбам України.

Спецоперація щодо знищення підводного човна "Ростов-на-Дону" та десантного корабля "Мінськ" була здійснена завдяки Силам спецоперацій ЗСУ.

Ще одна нещодавня атака сталася 14 вересня. Тоді Сили оборони України завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Василь Биков" Чорноморського флоту РФ.

Тоді український експериментальний дрон Sea Baby підбив російський ракетний корабель "Самум".