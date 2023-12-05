У РФ заявили про атаку 41 безпілотника: 15 з них начебто збили над Азовським морем

Про це повідомили у міністерстві оборони Росії.

Там заявляють, що лише за ніч черговими засобами ППО начебто знищили двадцять два українські безпілотні літальні апарати над територією РФ, ще тринадцять - перехоплено над акваторією Азовського моря та територією Криму.



Згодом, приблизно о 06:00 у російському оборонному відомстві звинуватили Україну у ще одній атаці БПЛА.

"Черговими засобами ППО чотири українські безпілотні літальні апарати знищено і ще два перехоплено над акваторією Азовського моря", - заявили у міноборони РФ