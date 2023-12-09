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В окупованій Макіївці вибухнула й палає нафтобаза окупантів

9 грудня, 2023 субота
17:00
Війна з Росією В окупованій Макіївці вибухнула й палає нафтобаза окупантів

Вдень у суботу, 9 грудня 2023 року, на території бази зі зберігання паливно-мастильних матеріалів, що в тимчасово окупованому росіянами українському місті Макіївка (Донеччина), мав місце потужний вибух. Після вибуху почалася величезна пожежа

Про це повідомляє журналіст з Донецька Денис Казанський, який зараз живе та працює у Києві.

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"Пожежа в Макіївці після прильоту - епічних масштабів. Схоже, знищено черговий склад ПММ окупаційної армії", - зазначає він.

За інформацією від ворожих пропагандистів, ЗСУ нібито випустили по цій цілі "чотири реактивних снаряди".

З відкритих джерел відомо, що нафтобаза у Макіївці забезпечує потреби російської армії на Бахмутянському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Як стверджує американський нститут вивчення війни (ISW), 8 грудня російські війська вели наступальні операції поблизу Авдіївки та ймовірно захопили очисні споруди міста.

Донецьк
Донбас
ЗСУ
Донеччина
Макіївка
Військові новини
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