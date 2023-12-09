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В ISW розповіли про активні атаки росіян поблизу Авдіївки

9 грудня, 2023 субота
05:36
Війна з Росією Авдіївка

8 грудня російські війська вели наступальні операції поблизу Авдіївки та ймовірно захопили очисні споруди міста

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 8 грудня, показують, що російські війська просунулися до очисних споруд на південь від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки).

Також ISW повідомляє з посиланням на російські джерела, що 7 і 8 грудня російські війська просунулися в напрямку Новокалинового (13 км на північний схід від Авдіївки), до околиць Авдіївського коксохімічного заводу на північний захід від Авдіївки та в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки.

Російські військові блогери заявили 8 грудня, що російські війська зміцнюють позиції в Степовому (3 км на північний захід від Авдіївки) і зачищають населений пункт, тоді як інший російський військовий блогер стверджував, що російські війська утримують позиції на східній околиці Степового.

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували на схід від Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки); на південь від Тоненького (5 км на захід від Авдіївки); поблизу Степового, Авдіївки та Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки).

Російські джерела також стверджували 7 і 8 грудня, що російські війська атакували на північ від Авдіївського коксохімічного заводу та поблизу Очеретиного (15 км на північний захід від Авдіївки), Новокалинового, Сєверного (6 км на захід від Авдіївки та промислової зони).

8 грудня тривали позиційні бої на напрямках Водяне (7 км на південний захід від Авдіївки) і Тоненьке.

Російське джерело стверджує, що складні погодні умови уповільнили темпи російських і українських операцій під Авдіївкою.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що на Авдіївському напрямку воюють понад 40 тис. російських військ і що російські війська передислокують резерви підрозділів "Шторм-З" і мобілізований особовий склад, якому бракує підготовки та продовольства, щоб надолужити втрати.

Російські війська 8 грудня продовжували наступальні дії на заході Запорізької області і просунулися вперед. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 грудня, показують, що російські війська просуваються на південь від Роботиного в напрямку Новопрокопівки (2 км на південь від Роботиного).

8 грудня Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські наземні атаки поблизу Роботиного та на захід від Вербового. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська користуються скороченими темпами українських наступальних дій у Запорізькій області для реорганізації угруповання сил і створення оперативних резервів, але зауважив, що наразі російські війська не можуть виділити значні ресурси на ці резерви.

  • У вечірньому зведенні Генштабу повідомили, що на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 32 атаки.
Авдіївка
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