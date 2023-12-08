У тимчасово окупованому Криму загорівся газопровід
У ніч на 8 грудня у тимчасово окупованій Керчі, що в Криму, сталося займання газопроводу. Від газопостачання відключені близько 30 тис. людей
Про це пишуть РІА Новини та тг-канал Astra.
"Займання газопроводу сталося в Керчі в ніч на п'ятницю, воно ліквідоване, від газопостачання відключені близько 30 тис. осіб, йдуть відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загорання сталося на газовій трубі в районі вулиці Генерала Петрова.
- Вранці 8 грудня пасажирський літак Boeing 737, який прямував у Москву, здійснив екстрену посадку в аеропорту російського Новосибірська.
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