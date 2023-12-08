У тимчасово окупованому Криму загорівся газопровід

Про це пишуть РІА Новини та тг-канал Astra.

"Займання газопроводу сталося в Керчі в ніч на п'ятницю, воно ліквідоване, від газопостачання відключені близько 30 тис. осіб, йдуть відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загорання сталося на газовій трубі в районі вулиці Генерала Петрова.