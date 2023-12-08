У Новосибірську пасажирський Boeing 737 здійснив екстрену посадку, на борту перебували 176 людей

Про це пише Східне міжрегіональне слідче управління на транспорті СК Росії.

Зазначається, що літак слідував рейсом "Новосибірськ-Москва" та здійснив посадку в аеропорту Толмачова міста Новосибірська. За попередньою інформацією, у літака при зльоті стався помпаж обох двигунів. Екіпаж запросив у диспетчерів посадку та через 40 хвилин благополучно приземлився, пише BAZA.

Як пише тг-канал Mash із посиланням на слова пасажирів, як тільки-но почався розгін, люди почули вибухи, потім побачили полум'я на турбінах. За відчуттями впала потужність, але повітряне судно злетіло.

"За кілька хвилин капітан сказав, що ухвалено рішення про посадку - співробітники аеропорту Толмачова з землі побачили вогонь і повідомили це пілотам. Поки боїнг сідав, у нього згоріли гальма, довелося відбуксирувати", - додали у повідомленні.

На борту перебували 176 людей, ніхто не постраждав.