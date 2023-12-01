В Росії літак Boeing-777 здійснив аварійну посадку з 422 людьми на борту
Літак "Аерофлоту" Boeing-777, що летів із Москви, здійснив аварійну посадку в Южно-Сахалінську через проблеми з шасі
Про це пише РІА Новини.
У пресслужбі місцевого аеропорту пізніше заявили, що на борту Boeing-777 були 14 членів екіпажу та 408 пасажирів, фахівці знайшли технічну причину неполадки, наразі її усувають.
Натомість видання Mash повідомляє, що причиною аварійної посадки стала проблема з шасі. Попри неполадки, пілоти посадили літак без пригод.
Пізніше РІА Новини написали, що посадка рейсу у Южно-Сахалінську після індикації про падіння тиску на одному з коліс стійки шасі була виконана в штатному режимі, з дотриманням норм безпеки.
- У жовтня в Росії літак авіакомпанії "Аерофлот", який виконував рейс Іркутськ - Москва, довелося садити в Сиктивкарі через бійку на борту.
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