В Росії літак Boeing-777 здійснив аварійну посадку з 422 людьми на борту

Про це пише РІА Новини.

У пресслужбі місцевого аеропорту пізніше заявили, що на борту Boeing-777 були 14 членів екіпажу та 408 пасажирів, фахівці знайшли технічну причину неполадки, наразі її усувають.

Натомість видання Mash повідомляє, що причиною аварійної посадки стала проблема з шасі. Попри неполадки, пілоти посадили літак без пригод.

Пізніше РІА Новини написали, що посадка рейсу у Южно-Сахалінську після індикації про падіння тиску на одному з коліс стійки шасі була виконана в штатному режимі, з дотриманням норм безпеки.