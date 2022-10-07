На ЗАЕС відбулася перша ротація представників місії МАГАТЕ, - Гроссі
На Запорізькій АЕС відбулася перша ротація членів місії МАГАТЕ, що перебували там понад місяць
Про це йдеться в дописі МАГАТЕ у твіттері.
"Тепер на підприємстві перебуває нова посилена команда експертів МАГАТЕ з безпеки та гарантій", - йдеться в повідомленні.
Раніше керівник МАГАТЕ запевнив президента України, що міжнародна спільнота буде контактувати щодо ЗАЕС тільки з Україною, бо це українська власність.
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