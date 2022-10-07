Про це йдеться в дописі МАГАТЕ у твіттері.

"Тепер на підприємстві перебуває нова посилена команда експертів МАГАТЕ з безпеки та гарантій", - йдеться в повідомленні.

Раніше керівник МАГАТЕ запевнив президента України, що міжнародна спільнота буде контактувати щодо ЗАЕС тільки з Україною, бо це українська власність.

Росіяни змушують українських працівників на Запорізькій атомній електростанції підписувати контракти з "Росатомом", аби далі на ній працювати.

Колишній керівник Держінспекції ядерного регулювання заявив, що на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС рашисти замінували перший та другий атомні енергоблоки.

5 жовтня президент Енергоатому Петро Котін взяв на себе обов'язки генерального директора Запорізької атомної електростанції.

Володимир Путін видав указ про передачу ЗАЕС під контроль Росії.

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