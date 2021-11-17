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На Закарпатті люди з фальшивими COVID-сертифікатами зможуть вакцинуватися анонімно

17 листопада, 2021 середа
21:21
Суспільство вакцинація

На Закарпатті вперше запроваджують анонімну вакцинацію, де люди, які купили фальшиві COVID-сертифікати, зможуть отримати щеплення

Про це повідомляє Zaxid.net.

"Це соціальний проєкт для людей, які отримали фальшивий сертифікат про щеплення від коронавірусу та змінили своє рішення і зараз хочуть зробити вакцинацію, або з релігійних чи сімейних причин не хочуть розголошувати інформацію про вакцинацію від Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Робити щеплення анонімно можуть усі мешканці Закарпатті в спеціальному кабінеті у медичному центрі в Ужгороді. Для отримання такої послуги достатньо назвати будь-який псевдонім, щоб не розкривати справжнього імені. Зараз доступні усі види вакцин від COVID-19.

За словами професора, депутата Закарпатської обласної ради Федора Шандра, зараз у області 4 тис. куплених сертифіфкатів. Їхня кількість різко зросла після того, як вакцинація стала обов'язковою для державних службовців, працівників сфери освіти, медицини та культури. Це стало причиною того, що він запропонував анонімну вакцинацію.

Зазначається, що на прийомі медичні працівники запитуватимуть лише необхідну інформацію та не засуджуватимуть осіб за їхні дії. Ця акція - шанс виправити помилку та врятувати своє життя і здоров'я.
 

  • Як повідомлялося раніше, Міністерство охорони здоров'я планує запровадити так звану "ковідну амністію" - дозволити людям з фальшивими COVID-сертифікатами вакцинуватися від коронавірусу.
  • Очільник МОЗ Віктор Ляшко пояснив механізм такої процедури.

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