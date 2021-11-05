МОЗ планує дозволити людям з фальшивими COVID-сертифікатами вакцинуватися від коронавірусу
Міністерство охорони здоров'я планує запровадити так звану "ковідну амністію" - дозволити людям з фальшивими COVID-сертифікатами вакцинуватися від коронавірусу
Про це заявив на зустрічі із журналістами міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає "РБК-Україна".
Ляшко пояснив, що станом на зараз оскільки фальшивий COVID-сертифікат при продажу вносять у систему охорони здоров'я як свідчення вакцинації, власник фейкової довідки вже не може отримати щеплення.
"Нам потрібно це прибрати - ми працюємо над цією моделлю, як це зробити", - сказав Ляшко.
Читайте також. Поки що без "Дії": МОЗ роз'яснило, як отримати міжнародний COVID-сертифікат у разі вакцинації за кордоном
За задумом МОЗ, так звана "ковідна амністія" дозволить людям із підробленими документами пройти вакцинацію.
- Нагадаємо, у Києві викрили групу медиків, які продавали фейкові негативні тести на COVID-19.
- На Вінниччині по 250 євро продавали підробні COVID-сертифікати, які відображались у "Дії", до злочинної схеми залучили медиків.
- Екснардепці Надії Савченко та її сестрі вручили підозру через використання підроблених COVID-сертифікатів.
- Польські прикордонники за рік виявили понад півтисячі підроблених COVID-cертифікатів з України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.05
Купівля 26.05Продаж 26.3
-
EUR
Купівля 29.98Продаж 30.4
- Актуальне
- Важливе