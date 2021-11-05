МОЗ планує дозволити людям з фальшивими COVID-сертифікатами вакцинуватися від коронавірусу

Про це заявив на зустрічі із журналістами міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає "РБК-Україна".

Ляшко пояснив, що станом на зараз оскільки фальшивий COVID-сертифікат при продажу вносять у систему охорони здоров'я як свідчення вакцинації, власник фейкової довідки вже не може отримати щеплення.

"Нам потрібно це прибрати - ми працюємо над цією моделлю, як це зробити", - сказав Ляшко.



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За задумом МОЗ, так звана "ковідна амністія" дозволить людям із підробленими документами пройти вакцинацію.