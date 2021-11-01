Поки що без "Дії": МОЗ роз'яснило, як отримати міжнародний COVID-сертифікат у разі вакцинації за кордоном

Про це повідомляє у Facebook пресслужба МОЗ України.



Для отримання документу людина має звернутися до сімейного лікаря або до будь-якого пункту щеплення та надати лікарю офіційно завірену довідку, що підтверджує факт отримання за межами України однієї чи двох доз вакцини.



"На підставі цієї довідки лікар внесе медичний запис до електронної системи охорони здоров'я (з позначкою про дані, внесені на основі вторинного джерела). Лікар роздрукує паперове Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (якщо було зроблено два щеплення)", - розповіли у МОЗ.



У міністерстві наголосили, що у разі відсутності документа, який підтверджує факт щеплення за кордоном, лікар не зможе внести дані до електронної системи охорони здоров'я і, відповідно, не видасть міжнародне свідоцтво про вакцинацію.



Крім того, у МОЗ зазначили, що згенерувати цифровий COVID-сертифікат у Дії вакциновані за кордоном українці наразі не можуть.



"Згенерувати цифровий COVID-сертифікат у Дії, вакциновані за кордоном українці поки що не зможуть. Оскільки, дані внесені в ЕСОЗ з вторинного джерела не вважаються довіреними", - пояснили у МОЗ.

