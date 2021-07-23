На Закарпатті потяг зіткнувся з вантажівкою: евакуйовано понад 220 людей, є постраждалі

Про це повідомляє пресслужба УЗ та речник Управління ДСНС в Закарпатській області Федір Філіп.

В Укрзалізниці зазначають, що водій вантажівки виїхав на шляху, попри працюючу переїзну сигналізацію. У результаті дії водія сталася аварія з пасажирським поїздом № 14 Київ - Солотвино на переїзді в Закарпатській області.

"Локомотив поїзда зійшов з рейок першою колісною парою. За попередньою інформацією кілька пасажирів звернулися до медиків, які працюють на місці події", - йдеться в повідомленні.





На місці інциденту працюють медики, поліція і комісія УЗ.

"Пасажирів рейсу буде доставлено на станцію Солотвино дизель-поїздом. Пасажирів зворотного рейсу поїзда Солотвино - Київ дизель-поїздом буде доставлений на станцію Королево, звідки поїзд відправиться до столиці України", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС наголошують, що наразі відомо про трьох постраждалих — це водій вантажівки та двоє пасажирів. Вони госпіталізовані до лікарні. Також, за його словами, із потяга евакуювали 226 пасажирів — наразі місцева влада організовує довіз людей від дороги до автостанції міста Хуст.





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