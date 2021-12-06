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На Закарпатті спалили автівки журналіста та його дружини: Денісова просить поліцію розслідувати факт залякування

6 грудня, 2021 понедiлок
12:49
Суспільство Авто жуналіста Павла Білецького

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова закликала поліцію розслідувати підпал двох авто - закарпатського журналіста Павла Білецького та його дружини. Омбудсман просить поліцію розслідувати інцидент за фактом залякування

Про це вона повідомила у Facebook.

У неділю, 5 грудня, журналіст Павло Білецький опублікував відео, на якому горить його автівка.

"От ціна правди", - сказав він. Білецький пов'язує підпал з його професійною діяльністю.


За словами Денісової, поліція Закарпатської області внесла відомості до ЄРДР за ч.2 ст. 194 КК (умисне знищення або пошкодження чужого майна, шляхом підпалу). Омбудсман звернулася до Голови Нацполіції Ігоря Клименка з вимогою розслідування за фактом залякування журналіста, а також встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, та притягнення їх до відповідальності.

"Прошу невідкладно поінформувати мене про результати розгляду та вжиті заходи. Нагадаю, знищення майна, вчинене шляхом підпалу з метою перешкоджання професійній діяльності журналістів, - це злочин, за який необхідно покарання відповідно до статей 194 та 171 Кримінального кодексу України", - зазначила вона.
  • Нагадаємо, у ніч на 30 січня 2020 у центрі Львова спалили автомобіль журналістки “Радіо Свобода” Галини Терещук. Організатором підпалу виявився поліцейський. Він діяв на замовлення львів’янина, який підозрюється в організації масштабних контрабандних схем.

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Закарпаття
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Людмила Денісова
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