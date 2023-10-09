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На захисті краси України разом: понад 8 мільйонів на підготовку аеророзвідниць для ЗСУ – зібрано

9 жовтня, 2023 понедiлок
16:11
Суспільство

30 вересня завершився збір на навчання та забезпечення устаткуванням 100 аеророзвідниць для ЗСУ в рамках проєкту "На захисті краси України". Ініціативу підтримали майже 684 000 людей, а зібрана сума навіть дещо перевищила початкову мету – 8 000 000 грн

За 2 місяці, організаторам – лінії магазинів EVA та фонду Dignitas – вдалося акумулювати 8 698 223 грн. Перекази від клієнтів на касах EVA склали 7 229 223грн. На рахунки фонду Dignitas від донатерів надійшло 406 658 грн. Ще 1 062 342 грн з продажу товарів власних торгових марок ABOUT та Patricia Ledo за умовами проєкту виділила сама мережа.

"Ми раді, що нашу ініціативу так активно підтримали і збір закрився доволі швидко, адже безпілотники дозволяють зберегти безцінні життя захисників і захисниць України. Тому, власне, ми цей проєкт реалізували. До нього долучились 683 820 людей. Донати були від 89 копійок до 80 000 грн. Це ще раз доводить – не треба думати, великий ваш внесок чи маленький, чекати якогось слушного моменту. Кожен має долучатися, як може. Головне – тут і зараз. А коли з’явиться можливість задонатити ще, повірте, буде куди", – розповіла керівниця PR-напряму EVA Олександра Гнатик.

Попри успішне завершення збору, проєкт "На захисті краси України" продовжується. Триває закупівля необхідного обладнання й устаткування для майбутніх аеророзвідниць. Після складання іспитів кожна з них отримає 2 ударних дрони, пульт з набором батарей, спеціальні окуляри, тактичний рюкзак "дроновода" вітчизняного виробництва, підсумок під магазин, а також захисну амуніцію – плитоноску, протиуламковий фартух та бронепакети.

Зараз програму освоюють 11 дівчат і ще одна група готується почати. Деякі військовослужбовиці, що висловили бажання пройти курс, чекають дозволу від свого керівництва. Навчання аеророзвідниць розраховане на 33 дні. За цей час курсантки мають не лише опанувати управління безпілотниками, а й засвоїти багато супутніх знань, необхідних для операторок FPV-дронів: прошивка, налаштування та ремонт обладнання, тактична медицина та мінна безпека.

"Одне із самих популярних питань від військових, яке я чую зараз: "Підкажеш, де взяти більше операторів дронів". Ми кажемо, що нам потрібно більше дронів. Але треба й розуміти, що дрон без якісно підготовленого вправного оператора не буде працювати.  Ми відкрили цей проєкт з мережею EVA саме для тих дівчат, які хочуть вивчитись на оператора FPV-дрона, тим самим технологічно посилити українську армію. Щоб там, де ми закриваємо відсутність технологій людьми, в нас стали в рази менші втрати. Я всіх закликаю вкладатися в те, щоб стало більше дівчат, завдяки яким у нас є тилові міста, які вправно захищають красу нашої землі й нас самих. Як кажуть у фонді Dignitas, ніколи не сумнівайтеся в тому, що жінки — це наша суперсила", – каже Любов Шипович, директорка фонду Dignitas.  

Зважаючи на велику кількість актуальних зборів та ініціатив для підтримки ЗСУ, важливою складовою успіху проєкту "На захисті краси України" є його креативна частина, яку забезпечила творча лабораторія Gusev Art Lab. "Краса України – у кожного своя, але захистити її ми можемо тільки всі разом. Це дуже особливий для нас проєкт. Не просто збір коштів на навчання і забезпечення аеророзвідниць. Він нагадав кожному, хто тим чи іншим чином долучився до проєкту, що ми захищаємо — особливі моменти, рідні місця, щасливі спогади. Дівчата-військові ділились з нами тим, що для них краса України і надихали нас продовжувати нашу роботу, аби залучити якомога більше учасників для допомоги ЗСУ", – розповів засновник та креативний директор Gusev Art Lab Артем Гусєв.

Працюючи над дизайном та стилем проєкту, креативна команда надихнулася автентичною графікою українських художників, що створювали обкладинки для канадсько-українського журналу "Жіночий світ", і розробила неповторну айдентику, елементи якої в унікальному орнаменті передавали і красу української землі, і актуальну потребу в забезпеченні військових дронами для захисту України.

Нам є що і з ким захищати. Дякуємо Збройним Силам України!

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