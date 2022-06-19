Таку думку він висловив у програмі "Суботній Політклуб" на телеканалі "Еспресо".

"На Заході бояться, якщо дати нам багато зброї й ми швидко перейдемо від оборони до атаки, ми змінимо настрої в Росії. Якщо ми швидко перейдемо до наступу й будемо нести небезпеку територіям Російської Федерації, на Заході бояться, що це стимулюватиме росіян до загальної мобілізації", - зазначив Чумак.

Генерал-майор запасу додав, що зараз ставлення росіян до війни помірковане, але перенесення війни на територію Росії може це змінити.

"Навіть якщо росіяни не вмотивовані й не вміють воювати - це мʼясо, яке можна забезпечити великою кількістю старого заліза. Але зараз настрої росіян достатньо помірковані щодо війни Росії проти України. Західний світ боїться не тільки ядерної зброї Росії", - зауважив Віктор Чумак.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявив, що контрнаступ українських військ може закінчитися до кінця літа, якщо Україні нададуть все необхідне озброєння.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні може завершитися звільненням Донбасу від російських окупантів, але попередив про ризик затяжного конфлікту.

Прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що задля перемоги України союзники мають забезпечити її озброєнням, фінансами, створити сухопутні коридори для експорту та розблокувати морські порти.

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