На Заході бояться, що перенесення війни на територію Росії стимулюватиме росіян до загальної мобілізації, - Віктор Чумак
Генерал-майор запасу, військовий прокурор України 2019-2020 рр Віктор Чумак висловив думку, що Захід боїться перенесення війни на територію країни-агресорки Російської Федерації, адже це стимулюватиме росіян до загальної мобілізації
Таку думку він висловив у програмі "Суботній Політклуб" на телеканалі "Еспресо".
"На Заході бояться, якщо дати нам багато зброї й ми швидко перейдемо від оборони до атаки, ми змінимо настрої в Росії. Якщо ми швидко перейдемо до наступу й будемо нести небезпеку територіям Російської Федерації, на Заході бояться, що це стимулюватиме росіян до загальної мобілізації", - зазначив Чумак.
Генерал-майор запасу додав, що зараз ставлення росіян до війни помірковане, але перенесення війни на територію Росії може це змінити.
"Навіть якщо росіяни не вмотивовані й не вміють воювати - це мʼясо, яке можна забезпечити великою кількістю старого заліза. Але зараз настрої росіян достатньо помірковані щодо війни Росії проти України. Західний світ боїться не тільки ядерної зброї Росії", - зауважив Віктор Чумак.
- Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявив, що контрнаступ українських військ може закінчитися до кінця літа, якщо Україні нададуть все необхідне озброєння.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні може завершитися звільненням Донбасу від російських окупантів, але попередив про ризик затяжного конфлікту.
- Прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що задля перемоги України союзники мають забезпечити її озброєнням, фінансами, створити сухопутні коридори для експорту та розблокувати морські порти.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.49
Купівля 34.49Продаж 35.36
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.28
- Актуальне
- Важливе