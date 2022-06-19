Про це Столтенберг розповів у інтерв'ю Bild.

За його словами, Україна потребує подальшої підтримки, адже за її відсутності війна з Росією може затягнутися на роки.

"Навіть якщо витрати високі не лише на військову підтримку, а й через зростання цін на енергоносії та продовольство. Але це не йде у жодне порівняння з тією ціною, яку українцям доводиться платити кожен день. І якщо Путін дійде висновку, що він може просто продовжувати, як він це робив після війни 2008 року в Грузії та окупації Криму в 2014 році, то ми заплатимо набагато вищу ціну", - сказав Столтенберг.

Водночас він заявив, що за умови постачання ЗСУ західної зброї, Україна здатна витіснити окупантів з Донбасу.

"Хоча Росія веде бої на Донбасі з все більшою жорстокістю, українські солдати чинять мужній опір. З більш сучасним озброєнням зростає ймовірність того, що Україна знову зможе витіснити путінські війська з Донбасу", - переконаний Столтенберг.

15 червня Єнс Столтенберг заявив, що в рамках нового пакету допомоги Україні від НАТО головна увага буде зосереджена на переході від радянського озброєння до техніки стандартів Альянсу.

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