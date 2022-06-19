Про це він написав у колонці для Sunday Times.

"По-перше, ми повинні забезпечити Україну озброєнням, технікою, боєприпасами та навчанням швидше, ніж окупанти, і нарощувати свої можливості для використання нашої допомоги. Британські інструктори впродовж семи років підготували понад 22 тисячі українських військовослужбовців. Тепер нам потрібно рухатися швидше, навчаючи таку кількість за місяці. Тож Велика Британія планує співпрацювати з нашими друзями, щоб підготувати українські сили для захисту своєї країни, з потенціалом тренування до 10 тисяч солдатів кожні 120 днів", - написав Джонсон.

Другим пунктом він назвав збереження життєздатності Української держави.

"Уряд президента Зеленського має платити зарплату, керувати школами, постачати допомогу та починати реконструкцію, де це можливо. Для цього знадобиться постійне фінансування та технічна допомога, яку ми повинні планувати підтримувати на наступні роки. ЄС відіграє життєво важливу роль, і я вітаю лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії за візит до Києва", - зазначив Джонсон.

Третім у списку британський прем'єр вказав розробку альтернативних сухопутних маршрутів для українського експорту.

"Росія придушила економіку України, заблокувавши її основні експортні маршрути через Чорне море. Нам потрібні довгострокові зусилля, щоб розробити альтернативні сухопутні маршрути, які вже існують, і забезпечити продовження функціонування економіки України", - наголосив Джонсон.

Нарешті він заявив про необхідність розблокування українських морських портів.

"Найважче, російська блокада Одеси та інших українських портів перешкоджає експорту вкрай необхідного продовольства для найбідніших людей. Поки я пишу, близько 25 млн тонн кукурудзи та пшениці — це все річне споживання всіх найменш розвинених країн — нагромаджено в сховищах по всій Україні, яка є заручником Росії", - констатував Джонсон.

18 червня Борис Джонсон заявив, що Британія має продовжувати підтримувати Київ на тлі "втоми від України".

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