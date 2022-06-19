English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Джонсон назвав чотири кроки, які союзники мають зробити задля перемоги України

Джонсон назвав чотири кроки, які союзники мають зробити задля перемоги України

19 червня, 2022 неділя
12:27
війна з Росією Борис Джонсон

Прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що задля перемоги України союзники мають забезпечити її озброєнням, фінансами, створити сухопутні коридори для експорту та розблокувати морські порти

Про це він написав у колонці для Sunday Times

"По-перше, ми повинні забезпечити Україну озброєнням, технікою, боєприпасами та навчанням швидше, ніж окупанти, і нарощувати свої можливості для використання нашої допомоги. Британські інструктори впродовж семи років підготували понад 22 тисячі українських військовослужбовців. Тепер нам потрібно рухатися швидше, навчаючи таку кількість за місяці. Тож Велика Британія планує співпрацювати з нашими друзями, щоб підготувати українські сили для захисту своєї країни, з потенціалом тренування до 10 тисяч солдатів кожні 120 днів", - написав Джонсон. 

Другим пунктом він назвав збереження життєздатності Української держави. 

"Уряд президента Зеленського має платити зарплату, керувати школами, постачати допомогу та починати реконструкцію, де це можливо. Для цього знадобиться постійне фінансування та технічна допомога, яку ми повинні планувати підтримувати на наступні роки. ЄС відіграє життєво важливу роль, і я вітаю лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії за візит до Києва", - зазначив Джонсон. 

Третім у списку британський прем'єр вказав розробку альтернативних сухопутних маршрутів для українського експорту. 

"Росія придушила економіку України, заблокувавши її основні експортні маршрути через Чорне море. Нам потрібні довгострокові зусилля, щоб розробити альтернативні сухопутні маршрути, які вже існують, і забезпечити продовження функціонування економіки України", - наголосив Джонсон. 

Нарешті він заявив про необхідність розблокування українських морських портів. 

"Найважче, російська блокада Одеси та інших українських портів перешкоджає експорту вкрай необхідного продовольства для найбідніших людей. Поки я пишу, близько 25 млн тонн кукурудзи та пшениці — це все річне споживання всіх найменш розвинених країн — нагромаджено в сховищах по всій Україні, яка є заручником Росії", - констатував Джонсон. 

  • 18 червня Борис Джонсон заявив, що Британія має продовжувати підтримувати Київ на тлі "втоми від України". 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Світ
експорт
Велика Британія
Британія
Борис Джонсон
допомога Україні
морська блокада
зброя для України
Читайте також:
окупанти танк
18 червня, 2022 субота
Росіяни продовжують наступ на Слов'янськ та змінили тактику в Сєверодонецьку, - Генштаб ЗСУ
Олексій Данілов
18 червня, 2022 субота
Не розумію, з якого переляку Подоляк є голосом армії, бачив його тільки на пеньках у Януковича, - Данілов
Сирія
18 червня, 2022 субота
У Сирії зросла загроза прямого конфлікту американських та російських військових, - WSJ
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.49
    Купівля 34.49
    Продаж 35.36
  • EUR
    Купівля 35.94
    Продаж 37.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
19 червня
13:57
Армія, Велика Британія
У Британії заявили про необхідність створити армію, здатну "знову воювати в Європі"
13:50
ЗНО
"В жодному разі не треба виходити в школи на тестування, яке влаштували колаборанти!" - мер Мелітополя про завершення навчального року
13:46
розмінування міна
МВС планує розмінувати деокуповані території України протягом року після закінчення боїв
13:30
Зернова допомога Харківщині
Щоб фермери Запоріжжя могли надалі працювати, третину врожаю їм слід віддавати окупантам, - журналіст Казанський
13:22
На фото військовослужбовець ЗСУ та військова техніка
Українські військові показали знищення російських реактивних систем залпового вогню
13:18
Євробачення
Польща не згодна з позбавленням України права провести Євробачення-2023
13:13
Миколаївська область
На Миколаївщині окупанти за добу поранили 16 цивільних
13:11
школа
Студентів з Новосибірська заманюють вчителювати в окупованій Херсонщині та Запоріжжі, - ЗМІ
13:00
Аналітика
Віталій Портников
Війна Путіна з Україною почалася в 1991 році і триватиме ще довго
12:56
Майя Санду
У Молдові заборонили російську телевізійну пропаганду
12:52
Windows 11
Користувачі з РФ не можуть оновити Windows 10 та 11, - росЗМІ
12:44
Прапор Словаччини
Польща та Чехія спільно охоронятимуть повітряний простір Словаччини
12:22
Останні хвилини крейсера "Москва"
РФ не визнає загиблими 27 членів екіпажу крейсера "Москва", - українська розвідка
12:20
музична школа Святогірська, Донеччина
На Донеччині за добу росіяни знищили 36 об'єктів, є загиблі й поранені
12:17
Обстріли Чугуївського району, Харківщина
На Харківщині за добу росіяни вбили одну людину, поранили ще п'ятьох
12:12
На фото наслідки обстрілів Дніпропетровської області
На Дніпропетровщині вибухнув резервуар з паливом на нафтобазі, яку обстріляла РФ. Є постраждалі
11:49
Ексклюзив
Олег Рибачук
Військовий комплекс США зараз працює на повну котушку: Пентагон ще ніколи так швидко не постачав зброю, - політик Рибачук
11:45
Ексклюзив
Сергій Згурець
ЗСУ краще переміститися з Сєверодонецька на висоти у Лисичанську і звідти знищувати ворога, - Згурець
11:33
Олаф Шольц
Шольц вказав на головну помилку Меркель у відносинах з Росією
11:11
окупанти
Росіяни відмовляються від участі у бойових діях цілими підрозділами, - британська розвідка
11:07
Путін Шольц
"Путін сподівається, що все стане на свої місця, як тільки він завоює достатньо землі", – Шольц
10:54
Газпром
Німеччина готує додаткові заходи для економії газу
10:50
Окупанти обстріляли Сумщину: пошкоджено щонайменше 10 будинків
10:46
окупанти
Окупаційна влада Криму наказала знести СТО за відмову обслуговувати КамАЗ із літерою Z
10:34
Ексклюзив
карта бойових дій Сєверодонецьк Лисичанськ Метьолкіне
Прийшов час українським захисникам вийти з Сєверодонецька, - боєць ЗСУ Сазонов
10:27
Ексклюзив
американські системи ППО Patriot
НАТО повинно допомогти Польщі закрити небо над Заходом України, - польський політолог Сієрант
10:26
евакуація
Упродовж 18 червня з Луганщини евакуювали 32 людей
10:02
Інфографіка
Знищена техніка
РФ від 24 лютого втратила 33 600 військових, 1 468 танків, 3 577 БМП і 598 безпілотника, - Генштаб ЗСУ
09:59
Артур Шпілька
Суперник Вайлдера нокаутував спаринг-партнера Усика у бою за правилами MMA
09:35
М-777
Американська гаубиця М-777 на Донеччині нищить російських окупантів
09:19
Єнс Столтенберг
Столтенберг оприлюднив позитивний та негативний сценарії розвитку війни в Україні
09:08
ППО
Поблизу Києва ППО знищила ворожий повітряний об'єкт, - Київська ОВА
09:02
вбивство діти війна
Від початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло 323 дітини та ще понад 583 поранені
08:39
Маріуполь окупанти
Російські загарбники продовжують ховати техніку серед житлових кварталів, - радник мера Маріуполя
08:31
Олексій Данілов
Втрати України на фронті набагато менші, ніж у противника, - Данілов
08:27
На фото житлові будинки Сєвєродонецька
Рашисти гатять по Сєверодонецьку та Лисичанську, від обстрілів загинули люди
07:59
На фото Збройні сили України
Українські захисники відбили штурм у районі Тошківки та Золотого поблизу Сєверодонецька - Генштаб ЗСУ
07:26
На фото наслідки російських обстрілів на Луганщині
Рашисти просунулися в Сєверодонецьку, уповільнившись на інших напрямках, - ISW
07:04
Грейді Курпасі в Україні
Відомо ім'я третього зниклого американського військового добровольця в Україні
06:24
експорт кукурудзи
За відкриття українських портів Росія хоче зняття санкцій на експорт свого зерна, – координатор ООН
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV