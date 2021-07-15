На заході Європі від повеней загинуло щонайменше 44 людини, десятки зниклих безвісті

Про це пише Reuters.



Щонайменше 42 людини загинули в Німеччині, а десятки зникли безвісти у четвер, 15 липня, через рекордні зливи, що призвели до паводку річок.



Вісімнадцять людей загинули, а десятки зникли безвісти біля виноробного центру Арвайлер, що в федеральній землі Рейнланд-Пфальц, заявила поліція після того, як річка Ар, що впадає в Рейн, піднялася і зруйнувала півдюжини будинків.



8 людей загинули в регіоні Еускірхен на південь від міста Бонн. У Бельгії двоє чоловіків загинули внаслідок проливного дощу, а 15-річна дівчина пропала безвісти після того, як її знесло річкою.



Сотні солдатів допомагали поліції в рятувальних заходах, використовуючи танки для очищення доріг від зсувів та повалених дерев. Гелікоптери лебідками евакуйовували людей з дахів підтоплених будинків.



Повені спричинили найгіршу за останні роки масову загибель людей у Німеччині. Внаслідок повені в 2002 році в східній Німеччині загинула 21 особа та понад 100 у всьому регіоні Центральної Європи.



Канцлер Ангела Меркель висловила своє невдоволення.



"Я вражена катастрофою, яку доводиться терпіти стільки людям у районах повені. Я співчуваю сім'ям загиблих і зниклих безвісти", - зазначила вона.



Армін Лашет, консервативний кандидат на посаду наступника Меркель на посаді канцлера на загальних виборах у вересні і прем'єр-міністр постраждалої землі Північний Рейн Вестфалія, кинувся в затоплену область і назвав екстремальну погоду наслідком глобального потепління.