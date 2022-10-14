На Заході розробляють "антипанічні" плани на випадок, якщо РФ застосує ядерну зброю

Про це повідомило видання The Guardian.

Західний високопосадовець на умовах анонімності підкреслив, що Захід досі вважає ядерну кризу "вкрай малоймовірною", але західні держави вирішили переглянути плани з надання надзвичайної допомоги та підтримки населення, яке боїться ядерної ескалації.

Співрозмовник журналістів відмовився говорити, про які саме заходи йдеться, але сказав, що уряди західних країн займаються "завбачливим плануванням на випадок низки можливих сценаріїв".

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Окрім цього, він також наголосив, що заяви президента Росії про можливе використання ядерної зброї є "вкрай безвідповідальними", і її застосування "порушить табу, яке існувало з 1945 року" і "призведе до серйозних наслідків для РФ".

Як нагадує The Guardian, у часи "холодної війни" на Заході часто проводилися інформаційні кампанії про дії в разі ядерного конфлікту, та їх часто висміювали через припущення, що у ядерній війні взагалі можна вижити.

11 жовтня Єнс Столтенберг повідомив, що наступного тижня відбудуться навчання військ НАТО зі стримування ядерної загрози.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія отримала чітке попередження про важкі наслідки у разі застосування ядерної зброї