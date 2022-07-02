На Заході та Вінниччині синоптики прогнозують грози та шквали
3 липня у західних областях і на Вінниччині попереджають про сильні грози, шквали, місцями можливий град
Про це інформує в фейсбуці Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
"Попередження про погіршення погодних умов! 3 липня у західних та Вінницькій областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники попереджають про жовтий рівень небезпечності.
- У Тернополі через зливу повалені дерева та затоплені вулиці.
- Тим часом у Львові жодної краплі дощу. Синоптики прогнозували на суботу грозу, однак досі прогноз не справдився. На неділю, 3 липня, також передають зливи та густий туман.
- 29 червня у селі Демидів Вишгородського району через погодні умови пошкоджено міст через річку Ірпінь. Одна людина загинула, ще двоє поранені.
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