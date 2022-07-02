Про це інформує в фейсбуці Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Попередження про погіршення погодних умов! 3 липня у західних та Вінницькій областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники попереджають про жовтий рівень небезпечності.

У Тернополі через зливу повалені дерева та затоплені вулиці.

Тим часом у Львові жодної краплі дощу. Синоптики прогнозували на суботу грозу, однак досі прогноз не справдився. На неділю, 3 липня, також передають зливи та густий туман.

29 червня у селі Демидів Вишгородського району через погодні умови пошкоджено міст через річку Ірпінь. Одна людина загинула, ще двоє поранені.

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