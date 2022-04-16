На Заході відбулася революція: всі розуміють, поки Путін при владі, нормальних відносин з Росією не буде, - військовий стратег Войджер

Політолог висловив таку думку в етері Еспресо.TV.



"Захід загалом прокинувся. Навіть Німеччина хоче надати €2 млрд Україні. Це просто революція у сприйнятті загрози Заходом. У США вже давно ніхто не має ілюзій, що з Росією не можна співпрацювати. Усі розуміють, поки Путін при владі, нормальних відносин з Росією не буде. На мою думку, Захід буде продовжувати допомагати Україні ще більше", - зазначив Войджер.



Військовий стратег пояснив, що спочатку були сумніви у допомозі Україні з боку Заходу, оскільки Росія могла захопити Київ і найближчі регіони. Але тепер всі бачать, що ми перемагаємо.



"Є сенс допомагати вам, адже ваші ЗСУ, спільнота, держава довели всім, що ви існуєте, що це реальна нація, реальна держава й армія. І всі просто хочуть ще більше допомагати Україні. Звичайно, Україна у важкому стані й допомага потрібна не сьогодні чи завтра, а вчора. Але механізми не дозволяють це робити швидко. Але вже все працює і допомоги буде більше", - зауважив Марк Войджер.

Нагадаємо, Євросоюз затвердив третій транш військової допомоги Україні: 500 млн євро підуть на поставку озброєння Україну, пального та засобів індивідуального захисту для військових.

Адміністрація президента США Джо Байдена виділить Україні додаткові 800 мільйонів доларів на зброю, боєприпаси та іншу допомогу в області безпеки.