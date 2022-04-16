На Заході відбулася революція: всі розуміють, поки Путін при владі, нормальних відносин з Росією не буде, - військовий стратег Войджер
Військовий стратег і політолог Марк Войджер вважає, що на Заході відбулася революція й усі хочуть допомагати Україні, адже вони зрозуміли, що поки при владі Володимир Путін, нормальних відносин з Росією не буде
Політолог висловив таку думку в етері Еспресо.TV.
"Захід загалом прокинувся. Навіть Німеччина хоче надати €2 млрд Україні. Це просто революція у сприйнятті загрози Заходом. У США вже давно ніхто не має ілюзій, що з Росією не можна співпрацювати. Усі розуміють, поки Путін при владі, нормальних відносин з Росією не буде. На мою думку, Захід буде продовжувати допомагати Україні ще більше", - зазначив Войджер.
Військовий стратег пояснив, що спочатку були сумніви у допомозі Україні з боку Заходу, оскільки Росія могла захопити Київ і найближчі регіони. Але тепер всі бачать, що ми перемагаємо.
"Є сенс допомагати вам, адже ваші ЗСУ, спільнота, держава довели всім, що ви існуєте, що це реальна нація, реальна держава й армія. І всі просто хочуть ще більше допомагати Україні. Звичайно, Україна у важкому стані й допомага потрібна не сьогодні чи завтра, а вчора. Але механізми не дозволяють це робити швидко. Але вже все працює і допомоги буде більше", - зауважив Марк Войджер.
- Нагадаємо, Євросоюз затвердив третій транш військової допомоги Україні: 500 млн євро підуть на поставку озброєння Україну, пального та засобів індивідуального захисту для військових.
- Адміністрація президента США Джо Байдена виділить Україні додаткові 800 мільйонів доларів на зброю, боєприпаси та іншу допомогу в області безпеки.
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