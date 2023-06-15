На заході знову невелике похолодання, найспекотніше у південній частині: прогноз погоди на 16 червня від Наталки Діденко
У п'ятницю, 16 червня, в Україні прогнозується різноманітна погода. Найспекотніше на півдні, у західній частині знову невелике похолодання
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
У західних областях завтра передбачається похолодання до +17...+22 °C, на Хмельниччині та Тернопільщині буде трохи вище, +20...+24 °C.
Майже спека - у південній частині, +24...+29 °C. У східних областях +22...+25 °C. А в північних і центральних районах +23...+27 °C.
Дощі з грозами та подекуди навіть сильні зливи 16 червня пройдуть в західних областях України.
Місцями локальні дощі передбачаються на сході, в Приазов'ї.
На решті території - суха погода із сонячними проясненнями.
У Києві в п'ятницю опадів не очікується, день буде теплим, до +25...+27 °C.
Фото: Наталка Діденко
- 8 червня стало відомо, що вчені передбачають нові кліматичні моделі на планеті вже через 10 років. Літній морський лід може повністю зникнути в Арктиці.
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