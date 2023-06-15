Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

У західних областях завтра передбачається похолодання до +17...+22 °C, на Хмельниччині та Тернопільщині буде трохи вище, +20...+24 °C.

Майже спека - у південній частині, +24...+29 °C. У східних областях +22...+25 °C. А в північних і центральних районах +23...+27 °C.

Дощі з грозами та подекуди навіть сильні зливи 16 червня пройдуть в західних областях України.

Місцями локальні дощі передбачаються на сході, в Приазов'ї.

На решті території - суха погода із сонячними проясненнями.

У Києві в п'ятницю опадів не очікується, день буде теплим, до +25...+27 °C.

Фото: Наталка Діденко