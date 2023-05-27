На захоплених територіях Запоріжжя окупанти реєструють усю сільгосптехніку

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За даними посадовця, з 1 липня "фейкова окупаційна структура" розпочне перереєстрацію всієї самохідної сільгосптехніки та її технічний огляд. Федоров зазначив, що оглядати комбайни будуть прямо на підприємствах, а до фермерів завітають і додому.

Він зазначив, що окупантам уже мало українського зерна - вони готуються бігти з сільгосптехнікою.

"На ТОТ Запорізької області ворог зібрався зареєструвати кожний комбайн. Для цього розпочинає роботу аж цілий "Держтехнагляд". Складаючи чергові списки привабливого для крадіжки, окупантам слідувало б бути пильнішими. Наші сільгоспвиробники вже продемонстрували: і старенький тракторець здатен "умикнути" їхню "аналоговнєтну" техніку", - зазначив Федоров.