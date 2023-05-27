На захоплених територіях Запоріжжя окупанти реєструють усю сільгосптехніку
Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що на тимчасово окупованому Запоріжжі окупанти готуються вести облік усієї сільгосптехніки. Для цього розпочинає роботу "Держтехнагляд"
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
За даними посадовця, з 1 липня "фейкова окупаційна структура" розпочне перереєстрацію всієї самохідної сільгосптехніки та її технічний огляд. Федоров зазначив, що оглядати комбайни будуть прямо на підприємствах, а до фермерів завітають і додому.
Він зазначив, що окупантам уже мало українського зерна - вони готуються бігти з сільгосптехнікою.
"На ТОТ Запорізької області ворог зібрався зареєструвати кожний комбайн. Для цього розпочинає роботу аж цілий "Держтехнагляд". Складаючи чергові списки привабливого для крадіжки, окупантам слідувало б бути пильнішими. Наші сільгоспвиробники вже продемонстрували: і старенький тракторець здатен "умикнути" їхню "аналоговнєтну" техніку", - зазначив Федоров.
- Мер Мелітополя Федоров розповів, що росіяни обстрілюють окуповані міста на Запоріжжі, щоб примусити людей до "евакуації".
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