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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Харківщині біля кордону з Росією зафіксували розвантаження ешелону з озброєнням і військовою технікою та переміщення артилерійських підрозділів окупантів, - Генштаб

На Харківщині біля кордону з Росією зафіксували розвантаження ешелону з озброєнням і військовою технікою та переміщення артилерійських підрозділів окупантів, - Генштаб

20 квітня, 2022 середа
18:35
війна з Росією окупанти рф

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на залізничній станції "Куп’янськ-Сортувальний" зафіксовано розвантаження ешелону з озброєнням і військовою технікою

Оперативну інформацію Генштаб поширив у Facebook.

"Ворог намагається продовжувати наступ у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями. Противник активізував застосування оперативно-тактичної авіації та ведення повітряної розвідки. Завдає систематичних авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах, зокрема застосовує літаки дальньої авіації", - повідомляють у ЗСУ.

На Поліському та Волинському напрямках противник активних дій не проводив. По території України зберігається загроза ракетно-бомбових ударів авіацією з використанням території, аеродромної мережі та повітряного простору Білорусі.

На Сіверському напрямку не виявлено ознак формування противником ударного угрупування для відновлення наступальних дій. Охорона спільної з Україною ділянки кордону здійснюється підрозділами ворога у посиленому режимі.

На Слобожанському напрямку окупанти посилюють угруповання армійської авіації поблизу Державного кордону України. На території Бєлгородської області завершено обладнання вертолітних злітно-посадкових майданчиків, де зосереджено понад 90 ударних і багатоцільових вертольотів.

Ворог продовжує часткове блокування Харкова, намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури. 

Противник здійснив перегрупування військ на Ізюмському напрямку. В районі населеного пункту Дібровне противник проводив наступальні дії, має частковий успіх. В районі населеного пункту Стара Гнилиця наступ успіху не мав, в результаті вогневого ураження ворог зазнав втрат та відійшов. Крім того, не мала успіху спроба взяття під контроль населеного пункту Довгеньке. Противник з втратами відступив. Як особливість, відзначено дії ворога на зазначеному напрямку у військовій формі українського зразка.

"Підрозділи окупантів продовжують поповнювати запаси матеріально-технічних засобів з території РФ. Триває перекидання додаткових підрозділів окупантів. Так, на залізничній станції “Куп’янськ-Сортувальний” зафіксовано розвантаження ешелону з озброєнням та військовою технікою і переміщення артилерійських підрозділів", - розповіли в ЗСУ.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник здійснює розвідку маршрутів висування та підготовку до подальших наступальних дій у напрямку населеного пункту Лиман та виходу на Слов’янськ з північного сходу.

Ворог продовжує нарощувати угруповання військ на зазначеному напрямку. З території РФ переміщено підрозділи зі складу 90-ї танкової дивізії, 41-ї загальновійськової армії та 232-ї реактивної артилерійської бригади Центрального військового округу. Батальйонна тактична група зі складу 150-ї мотострілецької дивізії втратила боєздатність та виведена в район відновлення.

Ворог намагався закріпитись в західній і північно-західній частинах Рубіжного. Зазнав невдачі. Здійснював штурмові дії в напрямку Новотошківське - успіху не мав.

Російські окупанти проводять штурмові дії в районі населеного пункту Попасна. Тривають авіаційні удари по інфраструктурі міста Маріуполя, ворог здійснює штурмові дії в районі морського порту та заводу “Азовсталь”. 

На Запорізькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, противник відновив наступ на напрямку населеного пункту Темирівка.

На Південнобузькому напрямку артилерійські підрозділи ворога вели вогонь по позиціях наших підрозділів. Крім того, армійська та оперативно-тактична авіація противника здійснювала вогневе ураження окремих об’єктів. Ворог намагався продовжити ведення штурмових дій у напрямку населеного пункту Олександрівка, успіху не мав.

"Ознак підготовки збройних формувань так званої “придністровсько-молдавської республіки” до участі у збройній агресії проти України не виявлено. Водночас, не виключається залучення силових структур зазначеного невизнаного державного утворення до ведення диверсійно-терористичної діяльності на території нашої Держави. Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!", - завершили свій звіт у Генштабі.

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російська агресія
Генштаб
війна
Генштаб ЗСУ
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