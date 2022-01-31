На залізничному переїзді у Гостомелі зіштовхнулися потяг та автобус, водій потрапив у лікарню

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області у Telegram.



На залізничному переїзді в селищі Гостомель Бучанського району 30 січня близько 22-ї години сталася дорожньо-транспортна пригода.



За попередніми даними, водій автобуса "Богдан" виїхав на колію регульованого технічного залізничного переїзду на заборонений сигнал світлофора і зіткнувся з потягом.



Водія автобуса госпіталізували.



Нагадаємо, 30 січня на столичній Куренівці врізався у стовп Kia Sorento, постраждала пасажирка.