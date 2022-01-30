На столичній Куренівці врізався у стовп Kia Sorento. Постраждала пасажирка

Як вдалося дізнатися, автомобіль Kia Sorento рухався по Івашкевича в напрямку проспекту Правди. За словами водія, його підрізав автомобіль Chevrolet Aveo. Аби уникнути з ним зіткнення керманич КІА викрутив кермо вправо, вилетів на зелену зону, де позашляховик врізався у стовп, розповідають ВартовіЕспресо.



Як наслідок, постраждала пасажирка Кіа, яка спочатку пішла з місця аварії, але потім їй стало погано і постраждалу госпіталізували до лікарні медики швидкої для більш детального огляду.



На місці працюють патрульні поліцейські, які чекають прибуття слідчо-оперативної групи.