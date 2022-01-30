На столичній Куренівці врізався у стовп Kia Sorento. Постраждала пасажирка
Вдень у неділю, 30 січня 2022 року, на вулиці Івашкевича, що в Подільському районі міста Києва, автомобіль Kia Sorento врізався у стовп
Як вдалося дізнатися, автомобіль Kia Sorento рухався по Івашкевича в напрямку проспекту Правди. За словами водія, його підрізав автомобіль Chevrolet Aveo. Аби уникнути з ним зіткнення керманич КІА викрутив кермо вправо, вилетів на зелену зону, де позашляховик врізався у стовп, розповідають ВартовіЕспресо.
Як наслідок, постраждала пасажирка Кіа, яка спочатку пішла з місця аварії, але потім їй стало погано і постраждалу госпіталізували до лікарні медики швидкої для більш детального огляду.
На місці працюють патрульні поліцейські, які чекають прибуття слідчо-оперативної групи.
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