Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

"З 12:00 до 14:00 будуть проведені контрольовані підриви залишків вибухонебезпечних предметів в населених пунктах Запорізького району відповідно підготовленими фахівцями", - наголосили в адміністрації.

Місцевих закликали зберігати спокій, дотримуватися правил безпеки й інформаційної тиші.

12 жовтня на Полтавщині триватимуть навчальні стрільби, тому місцевих попередили про постріли.

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