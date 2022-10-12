На Запоріжжі 12 жовтня фахівці підриватимуть вибухонебезпечні предмети
У Запорізькому районі з 12:00 до 14:00 12 жовтня проведуть контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів. В ОВА просять зберігати спокій
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
"З 12:00 до 14:00 будуть проведені контрольовані підриви залишків вибухонебезпечних предметів в населених пунктах Запорізького району відповідно підготовленими фахівцями", - наголосили в адміністрації.
Місцевих закликали зберігати спокій, дотримуватися правил безпеки й інформаційної тиші.
- 12 жовтня на Полтавщині триватимуть навчальні стрільби, тому місцевих попередили про постріли.
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