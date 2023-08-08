Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України.

Зазначається, що внаслідок російського обстрілу виникла пожежа у житловому будинку та літній кухні загальною площею 80 кв.м. Постраждала 83-річна власниця житла. Її госпіталізували до медзакладу.

Вогнеборці ліквідували загоряння.