На Запоріжжі через російський обстріл загорівся будинок: постраждала 83-річна жінка
У ніч 8 серпня російська окупаційна армія вдарила по одному з населених пунктів Пологівського району Запорізької області: у будинку виникла пожежа, внаслідок якої постраждала 83-річна жінка
Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України.
Зазначається, що внаслідок російського обстрілу виникла пожежа у житловому будинку та літній кухні загальною площею 80 кв.м. Постраждала 83-річна власниця житла. Її госпіталізували до медзакладу.
Вогнеборці ліквідували загоряння.
- Увечері 7 серпня Росія завдала удару по Покровську на Донеччині. Ракети влучили в житлові будинки. Станом на ранок 8 серпня відомо про 7 загиблих та 67 поранених.
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