Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"5 загиблих та 18 поранених - наслідки двох ударів по житлових будинках у Покровську. Станом на 21:20 внаслідок першого прильоту загинуло 4 та потерпіли 3 цивільних осіб. Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області. Ще 4 рятувальників, 8 поліцейських та 3 цивільних травмовані. Наші герої першими прибули на місце обстрілу допомагати людям", - написав він.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Станом на 20:50 було відомо про щонайменше одну загиблу людину та 7 поранених. Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Рашисти завдали двох ударів по центру міста з інтервалом у кілька десятків хвилин. Пошкодили дев'яти- та п'ятиповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі", - написав Кириленко.

Фото: телеграм-канал Павла Кириленка

Згідно з першими оперативними даними одна людина загинула, 7 поранені, проте кількість жертв зросла.

Фото: телеграм-канал Павла Кириленка

Фото: телеграм-канал Павла Кириленка

Раніше про удар рашистів повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Місто Покровськ, Донецька область. Донбас, від якого Росія намагається залишити тільки розбите й обпалене каміння. Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви. На місці – рятувальники та всі необхідні служби. Триває порятунок людей", - написав він.

"Мусимо зупинити російський терор. Кожен, хто бʼється за свободу України, рятує життя людей. Кожен у світі, хто допомагає Україні, разом із нами переможе терористів. Росія відповідатиме за все, що накоїла в цій страшній війні", - додав Зеленський.