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Оновлено

Ракетний удар РФ по Покровську: кількість жертв зросла до 5, серед них рятувальник

7 серпня, 2023 понедiлок
21:42
Війна з Росією на фото горить будиноьк у Покровську після ракетного удару

Увечері 7 серпня Росія завдала удару по місту Покровськ на Донеччині. Ракети влучили в житлові будинки. Станом на 21:24 відомо про 5 загиблих людей і 18 поранених

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"5 загиблих та 18 поранених - наслідки двох ударів по житлових будинках у Покровську. Станом на 21:20 внаслідок першого прильоту загинуло 4 та потерпіли 3 цивільних осіб. Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області. Ще 4 рятувальників, 8 поліцейських та 3 цивільних травмовані. Наші герої першими прибули на місце обстрілу допомагати людям", - написав він.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Станом на 20:50 було відомо про щонайменше одну загиблу людину та 7 поранених. Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Рашисти завдали двох ударів по центру міста з інтервалом у кілька десятків хвилин. Пошкодили дев'яти- та п'ятиповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі", - написав Кириленко.

Фото: телеграм-канал Павла Кириленка

 

Згідно з першими оперативними даними одна людина загинула, 7 поранені, проте кількість жертв зросла. 

Фото: телеграм-канал Павла Кириленка


Фото: телеграм-канал Павла Кириленка

 

Раніше про удар рашистів повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Місто Покровськ, Донецька область. Донбас, від якого Росія намагається залишити тільки розбите й обпалене каміння. Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви. На місці – рятувальники та всі необхідні служби. Триває порятунок людей", - написав він.

"Мусимо зупинити російський терор. Кожен, хто бʼється за свободу України, рятує життя людей. Кожен у світі, хто допомагає Україні, разом із нами переможе терористів. Росія відповідатиме за все, що накоїла в цій страшній війні", - додав Зеленський.

  • Як повідомив Генштаб ЗСУ, впродовж доби окупанти здійснили 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню та завдали 2 ракетних і 33 авіаційних ударів, убивши та поранивши мирних жителів України
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