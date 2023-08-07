Ракетний удар РФ по Покровську: кількість жертв зросла до 5, серед них рятувальник
Увечері 7 серпня Росія завдала удару по місту Покровськ на Донеччині. Ракети влучили в житлові будинки. Станом на 21:24 відомо про 5 загиблих людей і 18 поранених
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"5 загиблих та 18 поранених - наслідки двох ударів по житлових будинках у Покровську. Станом на 21:20 внаслідок першого прильоту загинуло 4 та потерпіли 3 цивільних осіб. Під час повторного обстрілу загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області. Ще 4 рятувальників, 8 поліцейських та 3 цивільних травмовані. Наші герої першими прибули на місце обстрілу допомагати людям", - написав він.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Станом на 20:50 було відомо про щонайменше одну загиблу людину та 7 поранених. Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Рашисти завдали двох ударів по центру міста з інтервалом у кілька десятків хвилин. Пошкодили дев'яти- та п'ятиповерхівки, житлові будинки у приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі", - написав Кириленко.
Фото: телеграм-канал Павла Кириленка
Згідно з першими оперативними даними одна людина загинула, 7 поранені, проте кількість жертв зросла.
Фото: телеграм-канал Павла Кириленка
Фото: телеграм-канал Павла Кириленка
Раніше про удар рашистів повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Місто Покровськ, Донецька область. Донбас, від якого Росія намагається залишити тільки розбите й обпалене каміння. Два ракетні удари. Влучання по звичайному житловому будинку. На жаль, є жертви. На місці – рятувальники та всі необхідні служби. Триває порятунок людей", - написав він.
"Мусимо зупинити російський терор. Кожен, хто бʼється за свободу України, рятує життя людей. Кожен у світі, хто допомагає Україні, разом із нами переможе терористів. Росія відповідатиме за все, що накоїла в цій страшній війні", - додав Зеленський.
- Як повідомив Генштаб ЗСУ, впродовж доби окупанти здійснили 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню та завдали 2 ракетних і 33 авіаційних ударів, убивши та поранивши мирних жителів України
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.87
Купівля 36.87Продаж 37.58
-
EUR
Купівля 40.7Продаж 41.72
- Актуальне
- Важливе