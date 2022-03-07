На Запоріжжі кадировці на танку обстріляли і переїхали авто з працівниками Укрпошти, які розвозили пенсію, - ОВА

Про це повідомляє у Telegram Запорізька обласна військова адміністрація.



За даними ОВА, злочин скоїли кадировці.



"Військові-кадирівці на танку обстріляли авто Укрпошти та переїхали автомобіль. На місці загинули чоловік та жінка. Все це зафіксовано на фото. Співробітники Укрпошти розвозили пенсії та пошту за маршрутом, який проходить через населенні пункти Оріхів, Омельник, Єгорівка та Новоселівка. По дорозі між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка назустріч цивільній машині виїхав танк. Водій автомобіля взяв трохи вправо, щоб пропустити військову техніку. У відповідь російські солдати здалеку відкрили вогонь по цивільному автомобілю, а потім наїхали на нього", - йдеться у повідомленні.



За даними ОВА, авто перебуває на дорозі між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка, а забрати тіла загиблих наразі неможливо.



"Вчора (6 березня - ред.) колеги з Укрпошти спробували забрати загиблих колег, оскільки мали надію, що хтось вижив. Але прибувши на місце трагедії вони встигли тільки сфотографувати місце події, бо почали з'являтися танки окупантів і залишатися на цьому місці було небезпечно для власного життя. Розбита машина з тілами загиблих співробітників Укрпошти залишилася стояти у полі. За словами працівників Укрпошти - це були військові-кадирівці. У зв'язку з проведенням бойових дій на цьому участку місцевості та пересуванням військової техніки окупантів, евакуація тіл загиблих на даний час неможлива", - йдеться у повідомленні.

