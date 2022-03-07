Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Запоріжжі кадировці на танку обстріляли і переїхали авто з працівниками Укрпошти, які розвозили пенсію, - ОВА

На Запоріжжі кадировці на танку обстріляли і переїхали авто з працівниками Укрпошти, які розвозили пенсію, - ОВА

7 березня, 2022 понедiлок
12:11
війна з Росією ворожий танк

У суботу, 5 березня, в Запорізькій області російські окупанти на танку обстріляли та переїхали автомобіль Укрпошти з працівниками, які розвозили пенсії

Про це повідомляє у Telegram Запорізька обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, злочин скоїли кадировці.

"Військові-кадирівці на танку обстріляли авто Укрпошти та переїхали автомобіль. На місці загинули чоловік та жінка. Все це зафіксовано на фото. Співробітники Укрпошти розвозили пенсії та пошту за маршрутом, який проходить через населенні пункти Оріхів, Омельник, Єгорівка та Новоселівка. По дорозі між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка назустріч цивільній машині виїхав танк. Водій автомобіля взяв трохи вправо, щоб пропустити військову техніку. У відповідь російські солдати здалеку відкрили вогонь по цивільному автомобілю, а потім наїхали на нього", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, авто перебуває на дорозі між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка, а забрати тіла загиблих наразі неможливо.

"Вчора (6 березня - ред.) колеги з Укрпошти спробували забрати загиблих колег, оскільки мали надію, що хтось вижив. Але прибувши на місце трагедії вони встигли тільки сфотографувати місце події, бо почали з'являтися танки окупантів і залишатися на цьому місці було небезпечно для власного життя. Розбита машина з тілами загиблих співробітників Укрпошти залишилася стояти у полі. За словами працівників Укрпошти - це були військові-кадирівці. У зв'язку з проведенням бойових дій на цьому участку місцевості та пересуванням військової техніки окупантів, евакуація тіл загиблих на даний час неможлива", - йдеться у повідомленні.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
вбивство
Укрпошта
мирні жителі
Запорізька область
пенсії
кадирівці
Читайте також:
Сергій Шойгу
7 березня, 2022 понедiлок
Путін обрав цапа-відбувайла за провал в Україні, - Ілля Пономарьов
7 березня, 2022 понедiлок
Перша партія "смаколиків" прибула: Командир екіпажу SpaceX особисто привіз військову допомогу Україні
Шуфрич
4 березня, 2022 п'ятниця
Нардепа Шуфрича, якого затримали на фотографуванні позицій ЗСУ, передали до СБУ, - Бірюков
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.27
    Купівля 29.27
    Продаж 30.23
  • EUR
    Купівля 32.3
    Продаж 33.67
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
7 березня
13:02
Ракетним залпом з узбережжя під Одесою українці пошкодили патрульний корабель окупантів
12:49
"Вимагаємо від РФ припинити маніпулювати": Верещук просить світових лідерів допомогти відкрити гуманітарні коридори за маршрутами України
12:48
Зеленський
Україна створила спеціальний пакет допомоги бізнесу: низку підприємств звільнять від частини податків
12:35
Прикордонник, який 2014-го вивів з оточення 150 підлеглих, повернувся на службу
12:28
Ексклюзив
путлер
Справжня мета “денацифікації” України – перетворити її на другу Білорусь
12:16
Зеленський
"Світ повинен допомогти не просто Україні, а собі": Зеленський вимагає від партнерів закрити небо або надати бойові літаки і засоби ППО
12:15
rkin.TV. На Закарпатті створили аналогове телебачення на випадок збою ефірного мовлення
12:13
Зеленський
Зеленський: "Успіх української армії, воля українського народу і принциповість міжнародних санкцій – ось шлях до миру"
11:39
Українські військові знищили 30 гелікоптерів ворога, які загарбники розмістили на тимчасово окупованому аеродромі
11:16
санкції проти рф
Нова Зеландія запроваджує санкції проти Росії. Вперше без рішення Ради Безпеки ООН
11:01
падіння рубль
У Росії - черговий обвал рубля, - наслідок перспективи ембарго на російську нафту
10:54
школа вибух
У Чернігові внаслідок обстрілів окупантів загорілася школа: одна людина зазнала травм
10:40
Ексклюзив
олігарх долар
Найближчим часом російські олігархи та силовики скооперуються, аби скинути Путіна, – директор Інституту соціально-економічних трансформацій
10:04
Ексклюзив
харків вибух
Безперервні обстріли та цілодобове життя в підвалах, – представник тероборони про ситуацію в Харкові
10:02
Порошенко
Порошенко в інтерв‘ю Fox News закликав закрити українське небо і дати більше зброї: ядерне ураження не знатиме кордонів
09:52
Росія військові кораблі
Українські військові ЗСУ підбили російський корабель у Чорному морі
09:47
Олексій Резніков
"Є суттєвий прогрес": Резніков пообіцяв окупантам "сюрприз" щодо озброєння ЗСУ
09:36
YouTube-канали Шарія та його дружини заблокували в Україні
09:28
Загинув, роздаючи хліб: окупанти розстріляли голову Гостомельської громади
09:13
Уряд Великої Британії
Британія виділяє додаткові $100 млн допомоги Україні через вторгнення РФ
08:56
нафта
Ціни на нафту підскочили до 14-річного максимуму
08:43
Енергодар
В Енергодарі й інших населених пунктах Запорізької області проблеми зі зв'язком і продуктами харчування, - мер Орлов
08:15
Ганна Маляр
В Україні запустили сайт Центру національного спротиву
07:55
Японія
Японія закликає своїх громадян не відвідувати РФ
07:52
суд гаага
Сьогодні Гаазький трибунал розпочне слухання воєнних злочинів Росії
07:31
ООС ЗСУ
Окупанти обстрілюють населені пункти, "зелені коридори", завдають авіаудари з Білорусі та знімають фейкові репортажі для телебачення РФ, - Генштаб ЗСУ
07:02
Російські окупанти б'ють по Миколаєву з систем залпового вогню, у місті численні пожежі
06:55
Південна Корея планує призупинити операції з Центробанком РФ через вторгнення Росії в Україну
06:20
Прапор Литви
У Литві волонтери зібрали €17 млн для українських військових
06:00
Історичні часи вимагають історичних рішень: Данія різко нарощує оборонний бюджет та відмовляється від російського газу
05:21
Перша партія "смаколиків" прибула: Командир екіпажу SpaceX особисто привіз військову допомогу Україні
04:44
Інтерпол
Великобританія пропонує викинути Росію з Інтерполу
02:57
ракета
Російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Тузли на Одещині, - речник ОВА
02:46
Овруч після обстрілів
Росіяни обстріляли Овруч та Коростень на Житомирщині
02:28
ОБСЄ
Остання група місії ОБСЄ залишає Україну
02:09
російська армія
Росія уже залучила у війні з Україною 95% свого наступального потенціалу, - Пентагон
01:48
Anonymous
"Усі російські державні телеканали зламано", – Anonymous
01:28
Сергій Шойгу
Путін обрав цапа-відбувайла за провал в Україні, - Ілля Пономарьов
01:04
Давид Арахамія
Україна готова обговорювати моделі безпеки поза НАТО, - Арахамія
00:42
школа в Житомирі
Російські загарбники пошкодили або зруйнували 211 українських шкіл
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV