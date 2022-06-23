На Запоріжжі у тимчасово окупованому селі невідомі викрали вчительку української мови та її чоловіка, - донька зниклих
У тимчасово окупованому селі Велика Білозерка у Запорізькій області невідомі чоловіки викрали подружжя Ніну та Олега Кобченків з власного помешкання та повезли їх в напрямку Енергодара
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на допис доньки викраденого подружжя Олесі.
Зазначається, що 20 червня о 3:30 ночі невідомі почали зламувати двері та увірвалися до помешкання подружжя Кобченків. Як розповідає донька, перед тим, як викрасти, невідомі побили батьків, про що свідчили сліди крові на стінах та підлозі приміщення.
Опісля невідомі обшукали квартиру та гараж Кобченків. А потім посадили їх в автівку та вивезли у невідомому напрямку.
"Мої батьки — вчитель української мови Кобченко Ніна Анатоліївна та підприємець Кобченко Олег Володимирович. За даною інформацією, батьків незаконно утримують в окупованому місті Енергодар та нікого не підпускають до них", - повідомляє Олеся Кобченко.
Як зазначає Суспільне, станом на 12:00 23 червня зв'язку із викраденим подружжям Кобченків немає.
Донька просить про максимальний розголос.
- Нагадаємо, за даними голови ОВА, у Запорізькій області зафіксовано 352 випадки викрадення людей російськими військовими
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