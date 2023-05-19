На Запоріжжі окупанти мінують дамби та затоплюють поля
На тимчасово захопленій території Запорізької області ворог мінує дамби, готуючись до українського контрнаступу
Про це інформує голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Вояки РФ підтоплюють поля у Василівському районі, підвищуючи рівень води в каналах, мінують дамби, засіяні поля та всю лінію фронту, готуючись до наступу ЗСУ та свого "повернення додому", - сказав Малашко.
Він також зазначив, що останнім часом збільшилась кількість обстрілів - ударами по мирних населених пунктах ворог намагається стримувати контрнаступ.
- Росіяни на окупованому Запоріжжі розуміють, що восени ЗСУ прийдуть звільнити територію і завадять провести псевдовибори, проте продовжують імітувати стабільність для керівництва.
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