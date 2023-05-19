Про це інформує голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Вояки РФ підтоплюють поля у Василівському районі, підвищуючи рівень води в каналах, мінують дамби, засіяні поля та всю лінію фронту, готуючись до наступу ЗСУ та свого "повернення додому", - сказав Малашко.

Він також зазначив, що останнім часом збільшилась кількість обстрілів - ударами по мирних населених пунктах ворог намагається стримувати контрнаступ.