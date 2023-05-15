Окупанти на Запоріжжі імітують стабільність, але розуміють, що ЗСУ завадять їм провести восени псевдовибори, - депутат облради Ашурбеков

Таку думку висловив депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков в етері "Еспресо".

Він зазначив, що загарбники декілька днів тому вже передумали робити паспортизацію на тимчасово окупованій території, про вибори вони навіть не говорили. Проте для керівництва та внутрішнього російського споживача вони намагаються імітувати стабільність.

"Але навіть самі вони розуміють, що нічого восени не відбудеться, і восени там скоріш за все будуть Збройні Сили України, і в цілому територія приєднається до України. Але знову ж таки перед своїм керівництвом, перед внутрішнім споживачем російським вони намагаються продовжувати імітувати оцю діяльність, і начебто тут все стабільно", - сказав Ашурбеков.

Також депутат порівняв ці псевдовибори з так званим референдумом, що відбувся минулого року. Тоді навіть окупанти визнали, що в "референдумі" взяло участь близько 1% від усього населення ТОТ.

"Їм байдуже, що це буде мати якийсь хоча б цивілізовані ознаки легітимності. Їм просто як факт потрібно щось зробити, що вони назвуть виборами або референдумом. І пропаганда вже так діє на російській території, що люди, скажемо так, з’їдять цю інформацію", - наголосив він.

Проте Ашурбеков зазначив, що ані для ЗСУ, ані для українського та міжнародного суспільства ці псевдовибори та псевдореферендум не мають жодної легітимності. На його думку, це картинка для російського споживача.