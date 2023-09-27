На Запоріжжі окупанти перевдягаються у цивільний одяг і тікають з передової, - Федоров

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Зазначається, що у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни перевіряють кожну автівку, яка виїжджає з міста, щоб зловити дезертирів.

Крім цього, за словами Федорова, між окупантами спалахують конфлікти.

"В Токмаку "воєнна поліція" побила "учасніков есвео" осетина і кабардинця, з лозунгами "Росія для русскіх", - написав мер Мелітополя.

Натомість у Мелітопольському районі ФСБ РФ обшукує будинки, де жили російські військові.

"Щоб підтримати своє гарматне м’ясо, Путін навіть присвоїв 58-й армії, яка якраз убиває українців на Запорізькому напрямку, найменування "гвардійська". Проте це точно не допоможе росіянам перемогти. Тікатимуть з почесним званням", - додав Федоров.