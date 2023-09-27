На Запоріжжі окупанти перевдягаються у цивільний одяг і тікають з передової, - Федоров
На Запорізькому напрямку у російських військових зменшується мотивація: загарбники перевдягаються в цивільний одяг та тікають з передової
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Зазначається, що у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни перевіряють кожну автівку, яка виїжджає з міста, щоб зловити дезертирів.
Крім цього, за словами Федорова, між окупантами спалахують конфлікти.
"В Токмаку "воєнна поліція" побила "учасніков есвео" осетина і кабардинця, з лозунгами "Росія для русскіх", - написав мер Мелітополя.
Натомість у Мелітопольському районі ФСБ РФ обшукує будинки, де жили російські військові.
"Щоб підтримати своє гарматне м’ясо, Путін навіть присвоїв 58-й армії, яка якраз убиває українців на Запорізькому напрямку, найменування "гвардійська". Проте це точно не допоможе росіянам перемогти. Тікатимуть з почесним званням", - додав Федоров.
- Нагадаємо, що 19 вересня Стратком ЗСУ оприлюднив відео влучання ЗСУ по штабу російських військ поблизу тимчасово окупованого Мелітополя.
- Внаслідок цього поранено двох російських командирів, ще 10 окупантів загинули.
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