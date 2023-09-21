Внаслідок удару Сил оборони по штабу окупантів у Мелітополі поранено двох російських командирів
Внаслідок удару ЗСУ та СБУ по базі окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі поранено двох командирів ворога, ще 10 росіян загинуло
Про це Укрінформу розповіли джерела у СБУ.
Служби не уточнюють, коли саме було здійснено удар, проте зазначають, що це відбулося днями. Поранень зазнав командувач 58-ї армії РФ, яка воює на Запорізькому напрямку, а також їхній начальник штабу.
"Спочатку Служба безпеки виявила, що окупанти організували свій штаб на місцевому моторному заводі. Інформацію передали військовим, а потім разом з ними – відпрацювали по цілі. У результаті ракетного удару було поранено командувача 58-ї армії РФ, яка воює на Запорізькому напрямку, а також їхнього начальника штабу", - йдеться у повідомленні.
У службах також прокоментували загибель 10 російських військових:
"Близько десяти із них уже точно відправилися на концерт до Кобзона".
- 19 вересня Стратком ЗСУ оприлюднив відео влучання ЗСУ по штабу російських військ поблизу тимчасово окупованого Мелітополя.
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