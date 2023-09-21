Внаслідок удару Сил оборони по штабу окупантів у Мелітополі поранено двох російських командирів

Про це Укрінформу розповіли джерела у СБУ.

Служби не уточнюють, коли саме було здійснено удар, проте зазначають, що це відбулося днями. Поранень зазнав командувач 58-ї армії РФ, яка воює на Запорізькому напрямку, а також їхній начальник штабу.

"Спочатку Служба безпеки виявила, що окупанти організували свій штаб на місцевому моторному заводі. Інформацію передали військовим, а потім разом з ними – відпрацювали по цілі. У результаті ракетного удару було поранено командувача 58-ї армії РФ, яка воює на Запорізькому напрямку, а також їхнього начальника штабу", - йдеться у повідомленні.

У службах також прокоментували загибель 10 російських військових:

"Близько десяти із них уже точно відправилися на концерт до Кобзона".