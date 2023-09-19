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ЗСУ вразили штаб росіян під тимчасово окупованим Мелітополем

19 вересня, 2023 вiвторок
18:29
Війна з Росією Мелітополь

Стратком ЗСУ оприлюднив відео влучання ЗСУ по штабу російських військ поблизу тимчасово окупованого Мелітополя

Відео оприлюднено в Telegram-каналі відомства.

"Збройні Сили України уразили штаб окупантів поблизу тимчасово окупованого Мелітополя", - йдеться у повідомленні.

На відео добре видно дим і чутно декілька влучань, а також звуки роботи ворожої ППО.

Що відомо про атаку ЗСУ на тимчасово окупований Мелітополь

18 вересня зранку у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунало декілька вибухів, після цього російська окупаційна "влада" повідомила про роботу ППО і збиття ракет. Російське видання РИА.Новости написало, щоокупанти збили чотири українські ракети.

Мелітополь
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Військові новини
Контрнаступ ЗСУ
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