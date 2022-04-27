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Головна війна з Росією На Запоріжжі окупанти проводять перепис населення і шукають домівки українських силовиків, - Генштаб

На Запоріжжі окупанти проводять перепис населення і шукають домівки українських силовиків, - Генштаб

27 квітня, 2022 середа
20:29

Російські окупанти на тимчасово окупованій території Запорізької області оглядають будинки місцевих жителів, щоб виявити місця проживання співробітників українських силових структур

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Крім того, окупанти проводять перепис місцевого населення і заборонили пересування без документів, що засвідчують особу.

На тимчасово окупованій території Херсонської області загарбники готуються проводити незаконний "референдум": друкують бюлетені, уточнюють особисті дані місцевих жителів. При цьому окупанти продовжують перешкоджати виїзду мирних жителів із тимчасово окупованої території.

У Східній операційній зоні росіяни продожують наступ для захоплення всієї території Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору до окупованого Криму.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєво не змінилася, ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено.

На Слобожанщині окупанти систематично обстрілювали з артилерії, зокрема із реактивних систем залпового вогню, Харків, Дергачі та населений пункт Прудянка.

На напрямку Ізюм - Барвінкове загарбники спробували наступати в районі Нової Дмитрівки, проте зазнали втрат і відійшли.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує обстрілювати з мінометів і ствольної артилерії позиції української армії вздовж лінії зіткнення.

У районі Курахового противник здійснив невдалу спробу прориву української оборони.

На Південнобузькому напрямку окупанти під прикриттям вогню артилерії удосконалюють інженерне обладнання позицій, поповнюють запаси матеріально-технічних засобів, боєприпасів і пального та проводять повітряну розвідку.

У напрямку Запоріжжя загарбники намагалися покращити тактичне положення своїх військ, проте відійшли із втратами.

На тимчасово окупованій території Харківщини у районі селища Левківка Ізюмського району окупанти організували пункт збору пошкодженої техніки, де ремонтують військову техніку. Крім того, росіяни продовжують проводити так звані "фільтраційні заходи" в окремих тимчасово окупованих населених пунктах.

"Ворог деморалізований. У особового складу, який звозять для поповнення втрат з окупованих територій Донецької та Луганської областей, вилучають особисті документи, що не дозволить ідентифікувати цих осіб у разі загибелі. Почастішали випадки пошуку військовослужбовцями противника нових способів уникнення участі в бойових діях. Особовий склад вдається до дезертирства, здачі в полон та самокаліцтва", - зазначає Генштаб ЗСУ.

В окупованому Росією Придністров'ї запроваджено "червоний" рівень терористичної небезпеки, особовий склад силових структур переведено на казармений стан, посилено контроль на блокпостах, скасовано підготовку до святкового параду 9 травня.

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Новини
окуповані території
Генштаб ЗСУ
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