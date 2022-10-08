Про це повідомили в телеграмі Запорізької ОВА.

На Запорізькому напрямку 7 жовтня ситуація суттєво не змінилася. Основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Упродовж доби окупанти обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту.

Вони зруйнували цивільну інфраструктуру в районі Запоріжжя, Гуляйполя, Яблукового, Залізничного, Білогір'я, Темирівки, Новоандріївки, Чарівного, Ольгівського, Червоного, Кирпотиного, Оріхова, Дорожнянки, Полтавки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Малинівки, Преображенки. Степногірська та Малих Щербаків.

"Надійшло 18 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в обласній адміністрації.

За добу з тимчасово окупованих територій евакуювали 187 людей, зокрема 45 дітей.

Крім того, у загарбаних населених пунктах росіяни намагаються дискредитувати ЗСУ. Для створення фейкового контенту додатково залучають спеціальних кореспондентів російських ЗМІ.

6 жовтня 14 людей загинули внаслідок російських ракетних ударів по Запоріжжю, урятували 21 людину.

8 жовтня через черговий російський обстріл повністю знеструмило Запорізьку АЕС.

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