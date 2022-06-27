На Запоріжжі повідомили про держзраду експравоохоронцю
Чоловік перейшов на бік ворога та прийняв від окупантів "пропозицію карʼєрного росту", коли погодився очолити самопроголошений правоохоронний орган у Бердянську
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Зазначається, що працівники ДБР заочно повідомили про підозру у державній зраді тепер уже колишньому працівнику одного з правоохоронних органів Запорізької області.
Як зазначається в даних досудового розслідування, підозрюваний прийняв від представників російської окупаційної влади пропозицію кар’єрного росту та очолив незаконно створений правоохоронний орган у Бердянську та районі.
Як зазначає ДБР, наразі зловмисник активно співпрацює з ворогом.
Досудове розслідування кримінального провадження за фактом держзради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), триває.
За злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічного позбавлення волі, з конфіскацію майна.
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