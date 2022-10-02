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На Запоріжжі росіяни за добу знищили 22 цивільні об'єкти

2 жовтня, 2022 неділя
17:10
війна з Росією Запоріжжя

У Запорізькій області 1 жовтня російські загарбники зруйнували 22 об'єкти цивільної інфраструктури в районі 21 населеного пункту

Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

На Запорізькому напрямку 1 жовтня ситуація суттєво не змінилася. Основні зусилля окупанти зосередили на утриманні зайнятих рубежів. За добу вони гатили по українських позиціях із танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення.

Упродовж 1 жовтня окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі Залізничного, Рівнопілля, Степового, Гуляйполя, Оріхова, Дорожнянки, Малинівки, Успенівки, Полтавки, Кам'янського, Червоного, Білогір'я, Тимирівки, Новоандріївки, Новоданилівки, Щербаків, Чарівного, Новояковлівки, Ольгівського, Малої Токмачки та Малих Щербаків.

"Надійшло 22 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - зауважили в Запорізькій ОВА.

Протягом доби з тимчасово окупованої території евакуювали 50 людей, зокрема 9 дітей.

  • Уранці 2 жовтня росіяни поцілили по Запоріжжю та його передмістю ракетами С-300. Люди не постраждали, проте зазнала руйнування промислова інфраструктура.

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