Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

На Запоріжжі ситуація суттєво не змінилася. Окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Вони обстріляли українські позиції вздовж усієї лінії фронту з танків, реактивної та ствольної артилерії. ЗСУ утримують рубежі та дають відсіч ворогу.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Мала Токмачка, Гуляйполе, Юрківка, Оріхів. Надійшло 13 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.

Упродовж 26 липня із тимчасово окупованої території Запоріжжя евакуювали 1787 людей, зокрема 424 дітей.

25 липня на трасі між Мелітополем та Бердянськом російський військовий КамАЗ переїхав авто із трьома людьми: двоє дорослих і дитина загинули на місці

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