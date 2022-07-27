На Запоріжжі росіяни за добу зруйнували 13 об'єктів цивільної інфраструктури
На Запоріжжі 26 липня росіяни зруйнували 13 цивільних об'єктів у чотирьох населених пунктах, обстрілюючи їх із артилерії й танків
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
На Запоріжжі ситуація суттєво не змінилася. Окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Вони обстріляли українські позиції вздовж усієї лінії фронту з танків, реактивної та ствольної артилерії. ЗСУ утримують рубежі та дають відсіч ворогу.
"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Мала Токмачка, Гуляйполе, Юрківка, Оріхів. Надійшло 13 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.
Упродовж 26 липня із тимчасово окупованої території Запоріжжя евакуювали 1787 людей, зокрема 424 дітей.
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