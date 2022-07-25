На Запоріжжі російський військовий КамАЗ переїхав авто, загинули двоє дорослих та дитина, - мер Мелітополя
Сьогодні, 25 липня, на трасі між Мелітополем та Бердянськом російський військовий КамАЗ переїхав легкову машину із трьома людьми: двоє дорослих та дитина загинули на місці
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Те, що навіть не можна назвати звірством, адже рашисти точно не люди й гірші за найдикіших тварин. Сподіваюсь застануть пекло при житті від наших військових", - написав Федоров.
- Нагадаємо, на російському блокпості у Василівці 1200 автівок і понад 5 000 людей очікують на виїзд до Запоріжжя, у черзі уже померли пʼятеро людей
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