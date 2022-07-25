На Запоріжжі російський військовий КамАЗ переїхав авто, загинули двоє дорослих та дитина, - мер Мелітополя

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Те, що навіть не можна назвати звірством, адже рашисти точно не люди й гірші за найдикіших тварин. Сподіваюсь застануть пекло при житті від наших військових", - написав Федоров.

Нагадаємо, на російському блокпості у Василівці 1200 автівок і понад 5 000 людей очікують на виїзд до Запоріжжя, у черзі уже померли пʼятеро людей

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