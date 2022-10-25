На Запоріжжі свіжомобілізовані росіяни вишукують у населення харчі й можливість помитися
У Вовківку Запорізької області прибула чергова партія російських військовослужбовців замість тих, яких ліквідували українські війська
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
"Для поповнення втрат на Запорізькому напрямку, до населеного пункту Вовківка, прибула чергова партія російських військовослужбовців, які хаотично пересуваються вулицями, вишукують у місцевого населення їжу та можливість помитись", - зазначили в Генштабі.
Також російські окупанти для поповнення поточних втрат продовжують заходи примусової мобілізації. Зокрема, в тимчасово окупованому населеному пункті Хрустальний Луганської області "мобільні групи" затримують і доправляють до військкомату всіх чоловіків.
Окрім того, за даними Міноборони України, для поповнення підрозділів приватних військових кампаній до Станиці Луганської з території Росії приїхала чергова партія ув’язнених. Місцевим так званим "правоохоронцям" заборонили втручатись у разі виявлення порушень із боку прибулих найманців.
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