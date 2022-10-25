Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Для поповнення втрат на Запорізькому напрямку, до населеного пункту Вовківка, прибула чергова партія російських військовослужбовців, які хаотично пересуваються вулицями, вишукують у місцевого населення їжу та можливість помитись", - зазначили в Генштабі.

Також російські окупанти для поповнення поточних втрат продовжують заходи примусової мобілізації. Зокрема, в тимчасово окупованому населеному пункті Хрустальний Луганської області "мобільні групи" затримують і доправляють до військкомату всіх чоловіків.

Окрім того, за даними Міноборони України, для поповнення підрозділів приватних військових кампаній до Станиці Луганської з території Росії приїхала чергова партія ув’язнених. Місцевим так званим "правоохоронцям" заборонили втручатись у разі виявлення порушень із боку прибулих найманців.

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