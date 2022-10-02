На Запоріжжі українські військові знищили російський склад боєприпасів і поранили близько 50 окупантів
У районі Чернігівки на Запоріжжі 1 жовтня українські захисники знищили ворожий склад боєприпасів і поранили близько 50 росіян
Про це повідомили в телеграмі Запорізької ОВА.
"Противник продовжує зазнавати втрат на українській землі в результаті ефективних дій Сил оборони. Підтверджено знищення складу боєприпасів окупантів після вогневого ураження в районі населеного пункту Чернігівка. Близько 50 військовослужбовців окупаційних військ зазнали поранень", - наголосили в адміністрації.
- 1 жовтня РФ втратила близько 500 окупантів.
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