Про це повідомили в телеграмі Запорізької ОВА.

"Противник продовжує зазнавати втрат на українській землі в результаті ефективних дій Сил оборони. Підтверджено знищення складу боєприпасів окупантів після вогневого ураження в районі населеного пункту Чернігівка. Близько 50 військовослужбовців окупаційних військ зазнали поранень", - наголосили в адміністрації.

1 жовтня РФ втратила близько 500 окупантів.

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